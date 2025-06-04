После трагедии в Юрмале оценят возможные улучшения безопасности смотровой башни в Дзинтари

После расследования трагического случая, произошедшего в конце мая, Юрмальское самоуправление оценит возможные меры по повышению безопасности смотровой башни в Дзинтари, выяснило агентство LETA.
В Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что 27 мая мужчина упал со смотровой башни в юрмальском лесопарке "Дзинтари" и скончался на месте происшествия.
В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело, но первоначально признаков уголовного преступления нет. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Комментируя вопрос о том, планируется ли после инцидента усилить безопасность башни, муниципалитет заявил, что оценит дальнейшие действия после того, как станет известно о результатах расследования, проведенного полицией.
Высота смотровой площадки башни составляет 33,5 метра.
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