После трагедии в Юрмале оценят возможные улучшения безопасности смотровой башни в Дзинтари

В Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что 27 мая мужчина упал со смотровой башни в юрмальском лесопарке "Дзинтари" и скончался на месте происшествия.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело, но первоначально признаков уголовного преступления нет. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Комментируя вопрос о том, планируется ли после инцидента усилить безопасность башни, муниципалитет заявил, что оценит дальнейшие действия после того, как станет известно о результатах расследования, проведенного полицией.

Высота смотровой площадки башни составляет 33,5 метра.