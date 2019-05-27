Сотни заключенных колонии в Одессе устроили бунт, есть пострадавшие

"Сотрудников выгнали из зоны. Пожар. Конфликт продолжался пять дней и не был решен. Сегодня перешел в горячую стадию", - написал Старенький на свой странице в Facebook.

Newsru.com передает, что он также утверждает, что были избиты сотрудники колонии.

Как передает местное издание "Думская", у здания колонии дежурит множество пожарных машин, кареты скорой помощи. Также у учреждения находятся дополнительные силы полиции и Национальной гвардии.

Видео: Сотни заключенных колонии в Одессе устроили бунт

Как сообщает собеседник "Думской", бунт в колонии начался после того, как там ранили ножом или заточкой работника, который отвечал за длительные свидания, после чего такие свидания отменили.

"Кроме того, отменили общие приемы пищи в столовой. Люди начали протестовать - не только из-за этого, но и из-за плохого качества пищи. Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им "учения" спецназа, то есть массовое избиение. "Учения" были назначены на сегодня, вот заключенные и решили их предупредить бунтом", - подчеркнул источник.

По факту происшествия в колонии открыто уголовное производство. Согласно информации начальника следственного управления областной полиции Сергея Шайхета, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Фотогалерея: Сотни заключенных колонии в Одессе устроили бунт

Советник главы управления Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк опроверг РИА "Новости" сообщения о массовом побеге и убийствах в колонии. Согласно предварительной информации, во время событий пострадали четверо сотрудников колонии, которым была оказана медицинская помощь.