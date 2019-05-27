Выборы в Верховную Раду Украины оказались под угрозой срыва

Согласно словам заместителя главы ЦИК Евгения Радченко, предприятию-изготовителю нужно будет напечатать более 60 миллионов бюллетеней, что невозможно выполнить за установленные законом сроки. Считая объемы, тендерная процедура займет 48 дней.

В данном же случае на данную работу будет оставлено 17 дней, так как форма и содержание бюллетеней утверждаются за 24 дня до выборов. "Это означает, что ЦИК не может вовремя установить форму и размер избирательного бюллетеня. Ведь на момент, когда мы должны будем объявить торги, мы не будем знать количество субъектов избирательного процесса", — говорит Радченко.

Также информационные плакаты участников выборов необходимо доставить в территориальные избиркомы за 10 дней до начала голосования. Однако в данном случае ЦИК к этому сроку успеет только заключить тендерные договоры на их изготовление.

Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук уже говорила, что комиссия не успеет подготовить бюллетени в срок, и попросила президента Владимира Зеленского, Раду и правительство немедля решить эту проблему.