"Красное платье спасает жизнь". Водитель поезда в последний момент заметил женщину на рельсах

Очевидец Том был недалеко, когда происходили эти тревожные события. Он рассказал, что ничего подобного в жизни не видел.

"Работал дома и услышал шум поезда. (..) Вышел посмотреть, что произошло и увидел женщину на рельсах. Испугался, что она сбита, однако подошел ближе и понял, что она не сбита, а просто лежит на рельсах", - рассказал Том.

Окружающие вызвали оперативные службы и бегом бросились к женщине.

Женщина заявила окружающим, что не упала или невольно уснула, а опасное место выбрала целенаправленно.

Представители Pasažieru vilciens отмечают, что инцидент произошел в момент, когда водитель уже начал тормозить. Только потому удалось остановиться до того, как могла произойти трагедия.

Женщина была доставлена в медицинское учреждение без единой травмы.

Представители предприятия призывают людей быть бдительными и не игнорировать подобные случаи.