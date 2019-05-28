"Красное платье спасает жизнь". Водитель поезда в последний момент заметил женщину на рельсах

25 мая в Кокнесе на рельсах лежала неизвестная женщина, которая пыталась совершить самоубийство. Водитель пассажирского поезда Рига-Даугавпилс успел остановиться примерно за метр до тела женщины, сообщает передача Degpunktā.
Очевидец Том был недалеко, когда происходили эти тревожные события. Он рассказал, что ничего подобного в жизни не видел.
"Работал дома и услышал шум поезда. (..) Вышел посмотреть, что произошло и увидел женщину на рельсах. Испугался, что она сбита, однако подошел ближе и понял, что она не сбита, а просто лежит на рельсах", - рассказал Том.
Окружающие вызвали оперативные службы и бегом бросились к женщине.
Женщина заявила окружающим, что не упала или невольно уснула, а опасное место выбрала целенаправленно.
Представители Pasažieru vilciens отмечают, что инцидент произошел в момент, когда водитель уже начал тормозить. Только потому удалось остановиться до того, как могла произойти трагедия.
Женщина была доставлена в медицинское учреждение без единой травмы.
Представители предприятия призывают людей быть бдительными и не игнорировать подобные случаи.
Видео: Сюжет Degpunktā