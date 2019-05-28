Вт, 28.05.2019
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"Красное платье спасает жизнь". Водитель поезда в последний момент заметил женщину на рельсах

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Железная дорога. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

25 мая в Кокнесе на рельсах лежала неизвестная женщина, которая пыталась совершить самоубийство. Водитель пассажирского поезда Рига-Даугавпилс успел остановиться примерно за метр до тела женщины, сообщает передача Degpunktā.

Очевидец Том был недалеко, когда происходили эти тревожные события. Он рассказал, что ничего подобного в жизни не видел.

"Работал дома и услышал шум поезда. (..) Вышел посмотреть, что произошло и увидел женщину на рельсах. Испугался, что она сбита, однако подошел ближе и понял, что она не сбита, а просто лежит на рельсах", - рассказал Том.

Окружающие вызвали оперативные службы и бегом бросились к женщине.

Женщина заявила окружающим, что не упала или невольно уснула, а опасное место выбрала целенаправленно.

Представители Pasažieru vilciens отмечают, что инцидент произошел в момент, когда водитель уже начал тормозить. Только потому удалось остановиться до того, как могла произойти трагедия.

Женщина была доставлена в медицинское учреждение без единой травмы.

Представители предприятия призывают людей быть бдительными и не игнорировать подобные случаи.

Видео: Сюжет Degpunktā

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