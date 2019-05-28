Еще минус 14 400 человек. Численность населения Латвии сокращается

В результате международной долгосрочной миграции население страны в прошлом году сократилось на 4,9 тыс. человек, что является самым низким показателем за последние 20 лет, а в результате отрицательного естественного прироста оно уменьшилось в два раза больше - на 9,5 тыс.

В ЦСУ отметили, что за последние три года сокращение численности населения замедлилось - в 2017 году этот показатель составлял 0,74%, в 2016 году - 0,96%.

В прошлом году в Латвии родилось 19,3 тыс. детей, что на 1514 меньше, чем в 2017 году. Умерло 28,8 тыс. человек или на 63 больше предыдущего года. Отрицательный естественный прирост населения в прошлом году был самым высоким за последние семь лет.

В 2018 году в Латвию из других стран прибыли 10,9 тыс. человек, что на 1 тыс. больше 2017 года, а уехали 15,8 тыс. человек - на 1,9 тыс. меньше.

Среди регионов численность населения в 2018 году росла только в окрестностях Риги - на 0,9% или 3,3 тыс. человек. Наибольшее сокращение населения зарегистрировано в Латгале - на 1,7% или 4,6 тыс.

Согласно данным ЦСУ, в 2018 году число детей в возрасте до 14 лет уменьшилось, так как число новорожденных было на полторы тысячи меньше, чем в 2017 году. Доля детей и подростков в общей численности населения в прошлом году составила 15,9%.

В прошлом году уменьшилась численность представителей всех крупнейших проживающих в Латвии национальностей, в том числе количество поляков сократилось на 2,2%, литовцев - на 2,1%, белорусов - на 2%, русских - на 1,8%. Количество латышей уменьшилось на 0,5%, но их удельный вес в общей численности населения тем не менее вырос на 0,1 процентного пункта и составил в начале 2019 года 62,3%.