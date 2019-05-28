KNAB задержал депутата Рижской думы от "Согласия" Толстого

Напомним, ранее Толстой с 14 мая не вернулся из командировки в Россию, а в KNAB подал больничный.

24 мая акционеры RTAB назначили членом правления специалиста по общественным отношениям Бюро Иеву Ласмане, председателем правления был назначен член правления Гунтар Гринвалдс, а Вита Ермоловича и Максим Толстой подали заявления об уходе.

Отметим, что 70% RTAB принадлежит Рижской думе, а авиакомпании airBaltic, Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов и Латвийской ассоциации турагентов - по 10% каждой.

Как сообщалось, 5 апреля KNAB начало уголовный процесс против должностных лиц RTAB о разбазаривании бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве.

По предварительным подсчетам KNAB, в результате возможных преступных деяний должностных лиц RTAB причинен ущерб в размере не менее 300 тыс. евро.

13 мая KNAB провело неотложные уголовно-процессуальные действия, включая более 10 обысков по разным адресам не только в Латвии, но и параллельно в Германии, Швеции и Испании.

Изъят большой объем информации, носители данных, акцизные товары без акцизной маркировки. Допрошено несколько десятков человек. По фотографиям на сайте KNAB видно, что изъяты также бутылки с алкогольными напитками.