В Пурвциемсе извращенец снимал школьниц на видео

В соцсети Facebook появилась публикация о том, что недалеко от Пурвциемского рынка случилась подозрительная ситуация - некий мужчина неприличным способом пытался снять на видео школьниц, сообщает передача Degpunktā.
Прохожий попытался поговорить с упомянутым мужчиной, а после этого вместе с водителем такси задержал злоумышленника.
В Госполиции журналистам рассказали, что 23 мая был получен звонок о случае в Пурвциемсе и горе-оператор был доставлен в участок, где у него и нашли камеру.
После просмотра видеозаписей стражи порядка констатировали, что мужчина на самом деле снимал, возможно, несовершеннолетних девочек.
На данный момент начата проверка. Задержанный раньше не попадал в поле зрения полиции за какие-либо преступления.
Стражи порядка призывают отозваться каждого, кому известны еще случаи, в которых мог фигурировать тот же самый мужчина. Правоохранительные органы просят сообщать эту информацию сотрудникам участка полиции "Тейка".