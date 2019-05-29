В Пурвциемсе извращенец снимал школьниц на видео

Прохожий попытался поговорить с упомянутым мужчиной, а после этого вместе с водителем такси задержал злоумышленника.

В Госполиции журналистам рассказали, что 23 мая был получен звонок о случае в Пурвциемсе и горе-оператор был доставлен в участок, где у него и нашли камеру.

После просмотра видеозаписей стражи порядка констатировали, что мужчина на самом деле снимал, возможно, несовершеннолетних девочек.

На данный момент начата проверка. Задержанный раньше не попадал в поле зрения полиции за какие-либо преступления.