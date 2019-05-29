Ср, 29.05.2019
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В Пурвциемсе извращенец снимал школьниц на видео

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ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

В соцсети Facebook появилась публикация о том,  что недалеко от Пурвциемского рынка случилась подозрительная ситуация - некий мужчина неприличным способом пытался снять на видео школьниц, сообщает передача Degpunktā. 

Прохожий попытался поговорить с упомянутым мужчиной, а после этого вместе с водителем такси задержал злоумышленника. 

В Госполиции журналистам рассказали, что 23 мая был получен звонок о случае в Пурвциемсе и горе-оператор был доставлен в участок, где у него и нашли камеру.

После просмотра видеозаписей стражи порядка констатировали, что мужчина на самом деле снимал, возможно, несовершеннолетних девочек.

На данный момент начата проверка. Задержанный раньше не попадал в поле зрения полиции за какие-либо преступления.

Стражи порядка призывают отозваться каждого, кому известны еще случаи, в которых мог фигурировать тот же самый мужчина. Правоохранительные органы просят сообщать эту информацию сотрудникам участка полиции "Тейка".

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