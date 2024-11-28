В начале года прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело, по которому младший офицер подразделения специального назначения (SUV) Национальных вооруженных сил (НВС) обвиняется в убийстве курсанта по неосторожности, выяснило агентство LETA.
Младший офицер SUV обвиняется в убийстве курсанта по неосторожности
Агентство LETA, ссылаясь на официально распространенную тогда НВС информацию, сообщает, что 17 февраля 2023 года во время чистки оружия после занятий военнослужащий НВС получил огнестрельное ранение, от которого скончался. Военная полиция возбудила уголовное дело по данному инциденту, однако ни тогда, ни позднее СМИ не были известны более подробные обстоятельства происшествия, в том числе в каком подразделении произошла трагедия.
Теперь пресс-представитель прокуратуры Иева Шомина подтвердила агентству LETA, что младший офицер-боец НВС обвиняется в убийстве бойца учебной группы, курсанта, по неосторожности - преступной халатности - при обращении с огнестрельным оружием.
Уголовное дело было передано в суд в начале этого года, и следующее слушание назначено на 19 марта в 10 утра в здании суда на улице Абренес. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме. Учитывая, что материалы дела содержат государственную тайну, прокуратура не предоставила агентству LETA дополнительной информации о предъявленных обвинениях.
Архивы агентства LETA свидетельствует о том, что в прошлом уже случались трагедии с солдатами из SUV, и в двух случаях были предъявлены обвинения, однако все закончилось оправдательными приговорами в суде.
В 2020 году отказ Верховного суда в возбуждении кассационного производства положил конец многолетнему разбирательству по делу, в котором сержант SUV был оправдан в связи с гибелью солдата в Рижском заливе. Суды первой и второй инстанций оправдали сержанта, чей катер попал в аварию, в результате которой весной 2014 года в море погиб другой военнослужащий.
В мае 2011 года солдат SUV потерял сознание после трехкилометрового забега и скончался в машине скорой помощи.
15 мая 2006 года четыре солдата SUV упали в Даугаву в районе Рижского экспортного порта во время неудачного прыжка с парашютом, в результате чего двое погибли, а двое были спасены. Еще один солдат упал с парашютом на кран в порту Андрейсала. Обвиненные прокуратурой в этой трагедии должностные лица SUV также были оправданы судом.
SUV было создано 19 сентября 1991 года и представляет собой специально организованное, оснащенное и обученное подразделение для проведения специальных операций. Девиз подразделения - "Уверенный побеждает", символизирующий, что побеждает тот, кто уверен в своих силах и в своих боевых товарищах. Символом бойца является зеленый берет.
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