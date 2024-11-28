Младший офицер SUV обвиняется в убийстве курсанта по неосторожности

В 2020 году отказ Верховного суда в возбуждении кассационного производства положил конец многолетнему разбирательству по делу, в котором сержант SUV был оправдан в связи с гибелью солдата в Рижском заливе. Суды первой и второй инстанций оправдали сержанта, чей катер попал в аварию, в результате которой весной 2014 года в море погиб другой военнослужащий.

В мае 2011 года солдат SUV потерял сознание после трехкилометрового забега и скончался в машине скорой помощи.

15 мая 2006 года четыре солдата SUV упали в Даугаву в районе Рижского экспортного порта во время неудачного прыжка с парашютом, в результате чего двое погибли, а двое были спасены. Еще один солдат упал с парашютом на кран в порту Андрейсала. Обвиненные прокуратурой в этой трагедии должностные лица SUV также были оправданы судом.

SUV было создано 19 сентября 1991 года и представляет собой специально организованное, оснащенное и обученное подразделение для проведения специальных операций. Девиз подразделения - "Уверенный побеждает", символизирующий, что побеждает тот, кто уверен в своих силах и в своих боевых товарищах. Символом бойца является зеленый берет.

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