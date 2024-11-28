Каковы возможности западных ракет в войне РФ против Украины?

Британско-французская крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow/SCALP-EG на выставке в Париже, июнь 2023 года Фото: Lewis Joly/AP Photo/File/picture alliance

Storm Shadow/SCALP-EG применялись во время вторжения в Ирак в 2003 году, при обеспечении бесполетной зоны над Ливией в 2011 году и в боевых действиях против террористического "Исламского государства". Великобритания и Франция поставили эти крылатые ракеты Киеву еще в 2023 году, они запускались с украинских бомбардировщиков Су-24. Однако, как и американские ATACMS, Storm Shadow/SCALP-EG до последнего времени применялись только для ударов по оккупированной Россией территории Украины. Дальность поражения цели этих крылатых ракет, которые поставили Украине, составляет 250 км.

TAURUS

Немецко-шведская TAURUS - тоже дальнобойная крылатая ракета воздушного базирования, с дальностью до 500 км, предназначена для высокоточных ударов без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Оперативно-тактические TAURUS летят очень низко над землей, имеют комбинированную систему наведения, позволяющую двигаться без поддержки GPS. Одна такая ракета стоит около миллиона евро, возможными целями для TAURUS являются высокозащищенные бункеры или командные пункты, откуда командование войсками противника может руководить операциями.

TAURUS в состоянии даже пробить несколько толстых железобетонных стен. Для этого ракета круто взмывает вверх незадолго до цели и далее вертикально пикирует, нанося в итоге удар с высокой кинетической энергией. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) до сих пор отказывается поставить TAURUS Украине, опасаясь, что в противном случае ФРГ будет втянута в войну с Россией. Руководство партии "зеленых", оставшейся в правительстве Шольца после распада "светофорной коалиции", а также оппозиция из консервативного блока ХДС/ХСС выступают за предоставление Киеву этого вида оружия и разрешение наносить им удары вглубь России.

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