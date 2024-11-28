Как заявил чиновник, "чистая арифметика" говорит о том, что Украина мобилизует недостаточно много живой силы, и поэтому она сейчас отступает в Донбассе.

"Теперь нужна живая сила. Россияне действительно продвигаются вперед, стабильно продвигаются на восток, и они начинают давить украинцев в Курской области", - указало должностное лицо.

"Мобилизация и больше живой силы - это то, что сейчас может решить ситуацию на поле боя", - цитирует агентство Reuters чиновника.

Как указал представитель администрации Байдена, Киев считает, что ему необходимо мобилизовать еще 160 000 человек, однако по мнению США число мобилизованных солдат должно быть больше.

Сейчас по закону в Украине на войну мобилизуют мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет с некоторыми исключениями подвержены призыву и освоению курса основной военной подготовки, но не отправке на фронт.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!