Государственная полиция задержала организованную группу, которая использовала не менее 50 несовершеннолетних для сбора фальшивых пожертвований, сообщили агентству LETA в полиции.
Не менее 50 подростков были вовлечены преступной группой в сбор фальшивых пожертвований
25 июля было начато уголовное дело против незарегистрированной в Латвии компании, которая незаконно привлекла не менее 50 детей для сбора пожертвований у входов в торговые центры по всей Латвии.
В начале ноября суд применил арест к двум лицам 2002 и 2005 г. рожд., а сегодня, 28 ноября, пересмотрев меры пресечения, суд решил их не менять.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что под прикрытием благотворительного фонда члены организованной преступной группы занимались торговлей людьми в целях трудовой эксплуатации, что выражалось в размещении на одном из интернет-сайтов вакансии, приглашающей детей в возрасте от 14 лет стать рекламными агентами. Соискателям говорили, что знание латышского языка не требуется, и предлагали гибкий график работы и ежедневную оплату.
Детям выдавали поддельные документы, якобы оправдывающие их присутствие на местах сбора средств. Организаторы предоставляли соискателям ложную информацию об истинном характере предлагаемой работы, вовлекая их в преступную деятельность.
И детям, и жертвователям говорили, что ящик для сбора средств был организован для лечения тяжелобольных детей в Европе. Несовершеннолетних также обучали тому, как отвечать на вопросы, задаваемые во время проверок Государственной или муниципальной полицией.
В конце дня каждый "работник" возвращался в арендованный офис в Риге с собранной за день суммой, где ящики для пожертвований вскрывались, деньги подсчитывались и распределялись. 20% выплачивалось в качестве вознаграждения детям, собиравшим пожертвования, а остальное распределялось между членами организованной группы.
В ходе расследования выяснилось, что пожертвования шли на повышение благосостояния организаторов, например, на покупку дорогостоящей электротехники, частные поездки, приобретение наркотиков и другие цели.
В общей сложности компания незаконно вовлекла не менее 50 детей и получила средства в размере не менее 80 000 евро.
Дело возбуждено о торговле людьми, если она угрожала жизни потерпевшего или привела к тяжким последствиям, или была совершена с особой жестокостью, или в отношении несовершеннолетнего, или была совершена организованной группой.
Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой, а также пробационным надзором на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.
В настоящее время ведется активное расследование. Полиция напоминает, что приближается конец года и связанные с ним благотворительные акции, в том числе сбор пожертвований на различные благородные цели, и призывает проверять организации, занимающиеся сбором средств, и не попадаться на удочку мошенников.
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