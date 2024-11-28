Не менее 50 подростков были вовлечены преступной группой в сбор фальшивых пожертвований

В конце дня каждый "работник" возвращался в арендованный офис в Риге с собранной за день суммой, где ящики для пожертвований вскрывались, деньги подсчитывались и распределялись. 20% выплачивалось в качестве вознаграждения детям, собиравшим пожертвования, а остальное распределялось между членами организованной группы.

В ходе расследования выяснилось, что пожертвования шли на повышение благосостояния организаторов, например, на покупку дорогостоящей электротехники, частные поездки, приобретение наркотиков и другие цели.

В общей сложности компания незаконно вовлекла не менее 50 детей и получила средства в размере не менее 80 000 евро.

Дело возбуждено о торговле людьми, если она угрожала жизни потерпевшего или привела к тяжким последствиям, или была совершена с особой жестокостью, или в отношении несовершеннолетнего, или была совершена организованной группой.

Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой, а также пробационным надзором на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время ведется активное расследование. Полиция напоминает, что приближается конец года и связанные с ним благотворительные акции, в том числе сбор пожертвований на различные благородные цели, и призывает проверять организации, занимающиеся сбором средств, и не попадаться на удочку мошенников.

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