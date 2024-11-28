Сейм отклонил предложение запретить гражданам РФ и Беларуси работать в общественных СМИ и школах

Кроме того, законопроект предусматривал общественным СМИ заключать договоры о гонорарах с гражданами России и Беларуси.

В аннотации говорится, что законопроект направлен на то, чтобы общественные СМИ как учреждения национального и стратегического значения не могли принимать на работу лиц, которые из-за своей гражданской принадлежности продолжают оставаться лояльными государству-агрессору.

Нацобъединение считает, что поправки к закону укрепят безопасность информационного пространства и снизят риски того, что гражданам стран-агрессоров дана возможность распространять послания, направленные против солидарности гражданского общества Латвии и основы государственного языка, создавая нарративы о двухобщинном государстве.

По мнению депутатов, законопроект снизит риски национальной безопасности и повысит престиж медиаиндустрии, не позволяя гражданам стран, поддерживающих терроризм, занимать должности, равнозначные гражданам Латвии или других порядочных стран.

Сейм отклонил и призыв запретить российским и белорусским педагогам работать в учебных заведениях

Депутаты Сейма в четверг отклонили подготовленные Национальным объединением поправки к закону об образовании, запрещающие работать в образовательных учреждениях гражданам России и Беларуси.