Сейм в четверг отклонил поданные Национальным объединением поправки к закону об общественных электронных СМИ и управлении ими, призывавшие запретить работать в общественных СМИ гражданам России и Беларуси, сообщает агентство LETA.
Сейм отклонил предложение запретить гражданам РФ и Беларуси работать в общественных СМИ и школах
Кроме того, законопроект предусматривал общественным СМИ заключать договоры о гонорарах с гражданами России и Беларуси.
В аннотации говорится, что законопроект направлен на то, чтобы общественные СМИ как учреждения национального и стратегического значения не могли принимать на работу лиц, которые из-за своей гражданской принадлежности продолжают оставаться лояльными государству-агрессору.
Нацобъединение считает, что поправки к закону укрепят безопасность информационного пространства и снизят риски того, что гражданам стран-агрессоров дана возможность распространять послания, направленные против солидарности гражданского общества Латвии и основы государственного языка, создавая нарративы о двухобщинном государстве.
По мнению депутатов, законопроект снизит риски национальной безопасности и повысит престиж медиаиндустрии, не позволяя гражданам стран, поддерживающих терроризм, занимать должности, равнозначные гражданам Латвии или других порядочных стран.
Сейм отклонил и призыв запретить российским и белорусским педагогам работать в учебных заведениях
Депутаты Сейма в четверг отклонили подготовленные Национальным объединением поправки к закону об образовании, запрещающие работать в образовательных учреждениях гражданам России и Беларуси.
В аннотации к законопроекту говорится, что он призван обеспечить недопущение лиц с гражданством государства-агрессора к работе в образовательных учреждениях как учреждениях национального и стратегического значения.
По данным Министерства образования и науки, в 2024 году в латвийских школах работают 214 российских и белорусских учителей. Законодатель уже внес поправки в несколько законов, касающихся граждан России и Беларуси, и, учитывая важность работы учителей в формировании общества, закон об образовании не должен стать исключением, говорится в аннотации к законопроекту.
Авторы законопроекта считают, что право российских и белорусских граждан работать учителями в латвийских учебных заведениях несовместимо с их выбором упорно хранить верность кровавым российскому и белорусскому режимам после полномасштабного вторжения России в Украину.
Нацобъединение считает, что законопроект снизит риски национальной безопасности в учебных заведениях и повысит престиж профессии учителя, не позволяя гражданам стран, поддерживающих терроризм, занимать должности, равнозначные гражданам Латвии или других порядочных стран.
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