Администрация президента США Джо Байдена готовит пакет военной помощи Украине на сумму 725 млн долларов. Об этом сообщило в среду, 27 ноября, агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных официальных лиц в Вашингтоне. По их словам, в новый пакет войдут различное противотанковое оружие из запасов США, наземные мины, беспилотники, снаряды для переносных ЗРК Stinger и боеприпасы для РСЗО HIMARS. Все это должно помочь ВСУ в сдерживании наступления РФ на востоке Украины, усилившегося в последние месяцы.

Содержание нового пакета помощи и его размер не утверждены и могут измениться в ближайшие дни, указывает Reuters.

Байден пытается предоставить больше помощи Киеву перед уходом с поста

Собеседники Reuters отмечают, что, предоставляя Киеву новую помощь, Джо Байден стремится продемонстрировать поддержку Украины в ее борьбе с продолжающимся полномасштабным вторжением РФ до того, как в январе в должность президента США вступит Дональд Трамп.