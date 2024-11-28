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Видео Жительницу Карсавы после ремонта местной улицы ждал неприятный сюрприз

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Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

Жительница Карсавы Инта была неприятно удивлена ремонтом улицы, сообщает передача Bez tabu телеканала TV3.

Ремонт улицы Театра большинство жителей Карсавы оценивает положительно, однако Инта думает иначе. В то время, как у недвижимости соседей вырыты канавы и оборудованы сточные трубы, собственность Инты оказалась обделена - канавы нет, поэтому вода с улицы попадает к ней во двор.

"У меня ребенок с инвалидностью. Что мне делать - носить ребенка на руках через двор? Я не могу носить, у меня у самой инвалидность второй группы! В наш двор с улицы течет вода. Склон - в сторону моего двора. От влаги сарайчик уже наклонился. Я их предупредила - если не будет приведено в порядок, вызову телевидение!" - рассказала передаче Инта.

Карсавское городское управление подтвердило, что изначально в проекте была предусмотрена сточная канава и вдоль недвижимости Инты. Впрочем, управляющая городом не уточнила, почему в проект были внесены коррекции, однако успокоила, что "со временем попытаемся эту ситуацию решить".

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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