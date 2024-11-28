Видео Жительницу Карсавы после ремонта местной улицы ждал неприятный сюрприз

Ремонт улицы Театра большинство жителей Карсавы оценивает положительно, однако Инта думает иначе. В то время, как у недвижимости соседей вырыты канавы и оборудованы сточные трубы, собственность Инты оказалась обделена - канавы нет, поэтому вода с улицы попадает к ней во двор.

"У меня ребенок с инвалидностью. Что мне делать - носить ребенка на руках через двор? Я не могу носить, у меня у самой инвалидность второй группы! В наш двор с улицы течет вода. Склон - в сторону моего двора. От влаги сарайчик уже наклонился. Я их предупредила - если не будет приведено в порядок, вызову телевидение!" - рассказала передаче Инта.

Карсавское городское управление подтвердило, что изначально в проекте была предусмотрена сточная канава и вдоль недвижимости Инты. Впрочем, управляющая городом не уточнила, почему в проект были внесены коррекции, однако успокоила, что "со временем попытаемся эту ситуацию решить".

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