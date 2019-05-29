"Честь служить Риге" выдвинула Турлайса на должность мэра

Правление партии "Честь служить Риге" (ЧСР) договорилось выдвинуть на должность мэра столицы Дайниса Турлайса, сообщает агентство LETA.
На данный момент Турлайс занимает пост депутата столичного самоуправления и является руководителем комитета Рижской думы по безопасности, порядку и предотвращению коррупции.
Лидер "Согласия" Нил Ушаков подтвердил журналистам, что фракция партии в думе поддержит кандидатуру Турлайса.
В то же время нужно будет решить, кто займет должности заместителей мэра. Скорее всего, они достанутся членам партии "Согласие". В ЧСР ранее заявили, что, получив место мэра, партия откажется от должностей зампредседателя думы.
Как свидетельствует информация в распоряжении агентства LETA, Турлайс начал свою карьеру в качестве военнослужащего в Афганистане. В 90-х он начал политическую деятельность. В 1996 году Турлайс на год занял пост министра внутренних дел Латвии, трижды работал депутатом Сейма. Он также был советником по вопросам безопасности президента Латвии (1994 — 1995), премьер-министра (1998 — 1999) и министра юстиции (1999 — 2000).