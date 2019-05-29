"Честь служить Риге" выдвинула Турлайса на должность мэра

Как свидетельствует информация в распоряжении агентства LETA, Турлайс начал свою карьеру в качестве военнослужащего в Афганистане. В 90-х он начал политическую деятельность. В 1996 году Турлайс на год занял пост министра внутренних дел Латвии, трижды работал депутатом Сейма. Он также был советником по вопросам безопасности президента Латвии (1994 — 1995), премьер-министра (1998 — 1999) и министра юстиции (1999 — 2000).