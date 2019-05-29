В Эстонии фургон наехал на пятилетнего велосипедиста. Ребенок погиб

Точные детали ДТП выясняются.

29 мая в 17.20 в Луунья на улице Пуйестеэ произошло ДТП: фургон, двигаясь задним ходом, с проезжей части во двор, наехал на маленького велосипедиста. В результате наезда ребенок получил тяжкие травмы.

На место прибыла бригада скорой помощи, которая пыталась реанимировать ребенка, но, к сожалению, это не дало результата.

"Полиция выражает глубокое соболезнование родителям и близким мальчика. Трагический случай произошел во дворе. По предварительным данным, водитель следил за движением своего фургона, но, по его словам, не увидел, откуда и как выехал ребенок на велосипеде", - сказал оперативный руководитель Лыунаской префектуры Вейко Ярва.

Водитель фургона был трезв. Во время аварии светило солнце и дорожные условия были хорошими.