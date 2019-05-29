5,5 часов взаперти. В лифте Дома науки ЛУ застряла женщина

По словам пострадавшей, когда она зашла в лифт, погас свет, из блока управления полетели искры. Свет вернулся, но кнопки в лифте не работали. Она пробовала связаться по устройству, встроенному в лифте, но оно не работало. Из-за толстых стен мобильная связь не работала.

Ей пришлось провести в лифте около пяти с половиной часов, пока ее не выпустил один из сотрудников.

Представитель ЛУ Эдите Мегне подтвердила, что в Доме науки действительно произошел такой инцидент. В здании есть два лифта - грузовой для сотрудников, и маленькие для всех. ЧП случилось в маленьком.

Она рассказала, что ситуацию проанализировали. Человек пробыл в лифте пять с половиной часов. Сообщение было передано компании Latvijas lifts-Šindlers, установившей лифт.

"Во-первых, не сработала сирена оповещения, соединенная с аварийной службой Latvijas lifts-Šindlers. Во-вторых, была проигнорирована сигнализация, которая была слышна в здании", - рассказала она.

По ее словам, библиотекарь второго этажа слышала сигнализацию и шла к охраннику, но, так как инциденты с маленькими лифтами были и раньше, он не выполнил своей обязанности - не проверил ситуацию и никому ничего не сообщил.

"Это, конечно, горький урок для всех", - признала Мегне.

Пафел Ефимов из компании Latvijas lifts-Šindlers рассказал, что на своем опыте впервые столкнулся со случаем, когда человек так долго пробыл в лифте, и согласен, что это неприемлемо.

Он отметил, что электроника показывает, что периодически происходит падение напряжения, поэтому выглядит, что проблема с электричеством со стороны здания.

Все данные уже отправлен в Центр исследований и изобретений в Швейцарии. Лифты закрыты, сотрудники пользуются грузовым лифтом, а посетители лестницей.