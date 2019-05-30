Чт, 30.05.2019
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ФОТО: В Будапеште затонул катер с туристами. Есть погибшие

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ФОТО: EPA/AP/ScanPix

В среду вечером, 29 мая, в Будапеште на реке Дунай опрокинулся пассажирский прогулочный катер, на борту которого находились 33 пассажира, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел на реке в районе венгерского парламента около 22 часов по местному времени.

Пострадавшее судно было пришвартовано у здания парламента, по предварительным данным, его ударило другое прогулочное судно.

На судне было 33 пассажира, по последней информации погибли семь человек, еще 21 пропал без вести. 

Пассажирами были туристы из Южной Кореи, а обслуживающим персоналом - граждане Венгрии. 

Отмечается, что после ливня на Дунае возникло сильное течение.

Галерея: В Будапеште затонул катер с туристами 

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