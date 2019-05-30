ФОТО: В Будапеште затонул катер с туристами. Есть погибшие

Инцидент произошел на реке в районе венгерского парламента около 22 часов по местному времени.

Пострадавшее судно было пришвартовано у здания парламента, по предварительным данным, его ударило другое прогулочное судно.

На судне было 33 пассажира, по последней информации погибли семь человек, еще 21 пропал без вести.

Пассажирами были туристы из Южной Кореи, а обслуживающим персоналом - граждане Венгрии.

Отмечается, что после ливня на Дунае возникло сильное течение.