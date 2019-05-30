На эстонском мясокомбинате эвакуированы 200 сотрудников - лопнула труба с аммиаком

В промышленном корпусе мясоперерабатывающего концерна HKScan Estonia в Табасалу под Таллинном в четверг утром произошла производственная авария — прорвало трубопровод с аммиаком, около 200 человек пришлось срочно эвакуировать. Об этом сообщает Rus. Postimees.