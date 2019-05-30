На эстонском мясокомбинате эвакуированы 200 сотрудников - лопнула труба с аммиаком

В промышленном корпусе мясоперерабатывающего концерна HKScan Estonia в Табасалу под Таллинном в четверг утром произошла производственная авария — прорвало трубопровод с аммиаком, около 200 человек пришлось срочно эвакуировать. Об этом сообщает Rus. Postimees.
Пресс-служба спасательного департамента сообщила BNS, что утечка аммиака остановлена, специалисты провели необходимые измерения воздуха и опасности для людей нет.
Cигнал об аварии поступил спасателям в 8.52. Как передали спасательной службе, прорвало трубопровод с аммиаком на крыше производственного здания в поселке Табасалу волости Харку.
Немедленно была проведена эвакуация почти 200 работников предприятия, по первоначальным данным никто не пострадал.
На месте происшествия работают спасатели с оборудованием по ликвидации последствий химического загрязнения.