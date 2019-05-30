Чем полезны занятия сексом во время менструации
Многие пары отказываются от интимных радостей в те периоды, когда женщина проходит через месячный цикл. Однако эксперты из Германии убеждены, что секс во время менструации имеет немало преимуществ для здоровья.
Уменьшает уровень менструальных болей. Тазовые мышцы во время занятий сексом сокращаются, и тем самым уровень характерных болей (спазмов) в данной зоне тела, которые обычно наблюдаются при менструации, ощутимо снижается.
Естественная смазка. Во время менструации влагалище становится более влажным в силу естественных процессов, так что женщина испытывает больше приятных ощущений при занятиях сексом.
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Снижает уровень стресса. Когда человек достигает оргазма, его мозг выбрасывает в кровь гормоны счастья. Тем самым снижается уровень стресса.
Сокращает продолжительность менструаций. Наблюдения показывают, что сокращения тазовых мышц, которые происходят во время секса и оргазма, способствуют более скорому завершению самого периода месячных за счет удаления из матки формирующегося там содержимого.