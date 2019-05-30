Чем полезны занятия сексом во время менструации

Уменьшает уровень менструальных болей. Тазовые мышцы во время занятий сексом сокращаются, и тем самым уровень характерных болей (спазмов) в данной зоне тела, которые обычно наблюдаются при менструации, ощутимо снижается.

Естественная смазка. Во время менструации влагалище становится более влажным в силу естественных процессов, так что женщина испытывает больше приятных ощущений при занятиях сексом.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Как выглядят женщины во время оргазма

Снижает уровень стресса. Когда человек достигает оргазма, его мозг выбрасывает в кровь гормоны счастья. Тем самым снижается уровень стресса.