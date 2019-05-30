Чт, 30.05.2019
У меня была майка Зинедина Зидана, которую мне мама подарила на день рождения. Я в ней лет 5 ходил - на дни рождения, в школу, дома. Я везде был в ней. У меня мама швея, и она мне эту майку перешивала, зашивала и чего только с ней не делала. В итоге она порвалась окончательно, и мама её выбросила. Помню, что я тогда скандал устроил. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

"Кариньш - все еще мой лучший ученик". Левитс о премьере Латвии

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш - по-прежнему мой лучший ученик, сказал журналистам новоизбранный президент Латвии Эгил Левитс после сегодняшней встречи с премьером. 

В свое время в Мюнстерской латышской гимназии Кариньш изучал у Левитса политику и историю. "Могу сказать, что Кариньш был моим лучшим учеником по этим предметам, и так это продолжается и по сей день", - сказал Левитс.

Фотогалерея: Встреча Эгила Левитса и Кришьяниса Кариньша

Кариньш после встречи с Левитсом выразил уверенность в том, что у них сложится хорошее сотрудничество, и правительство и президент будут работать сообща, чтобы укрепить государство внутренне и международно.

Левитс отметил, что он и Кариньш единодушны в вопросах внешней политики.

Задача президента страны - рассматривать государство в целом и способствовать всем нацеленным на развитие реформам, даже если они не популярны, добавил он.

О своих первых задачах в должности президента Левитс объявит после восьмого июля, когда вступит в должность.

Как сообщалось, вчера Сейм избрал президентом Латвии судью Суда ЕС Эгила Левитса, выдвинутого на эту должность представителями правящей коалиции.

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