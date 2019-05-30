"Кариньш - все еще мой лучший ученик". Левитс о премьере Латвии

В свое время в Мюнстерской латышской гимназии Кариньш изучал у Левитса политику и историю. "Могу сказать, что Кариньш был моим лучшим учеником по этим предметам, и так это продолжается и по сей день", - сказал Левитс.

Фотогалерея: Встреча Эгила Левитса и Кришьяниса Кариньша

Кариньш после встречи с Левитсом выразил уверенность в том, что у них сложится хорошее сотрудничество, и правительство и президент будут работать сообща, чтобы укрепить государство внутренне и международно.

Левитс отметил, что он и Кариньш единодушны в вопросах внешней политики.

Задача президента страны - рассматривать государство в целом и способствовать всем нацеленным на развитие реформам, даже если они не популярны, добавил он.

О своих первых задачах в должности президента Левитс объявит после восьмого июля, когда вступит в должность.