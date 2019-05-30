"Кариньш - все еще мой лучший ученик". Левитс о премьере Латвии

Премьер-министр Кришьянис Кариньш - по-прежнему мой лучший ученик, сказал журналистам новоизбранный президент Латвии Эгил Левитс после сегодняшней встречи с премьером.
В свое время в Мюнстерской латышской гимназии Кариньш изучал у Левитса политику и историю. "Могу сказать, что Кариньш был моим лучшим учеником по этим предметам, и так это продолжается и по сей день", - сказал Левитс.
Фотогалерея: Встреча Эгила Левитса и Кришьяниса Кариньша
Кариньш после встречи с Левитсом выразил уверенность в том, что у них сложится хорошее сотрудничество, и правительство и президент будут работать сообща, чтобы укрепить государство внутренне и международно.
Левитс отметил, что он и Кариньш единодушны в вопросах внешней политики.
Задача президента страны - рассматривать государство в целом и способствовать всем нацеленным на развитие реформам, даже если они не популярны, добавил он.
О своих первых задачах в должности президента Левитс объявит после восьмого июля, когда вступит в должность.
Как сообщалось, вчера Сейм избрал президентом Латвии судью Суда ЕС Эгила Левитса, выдвинутого на эту должность представителями правящей коалиции.