На Адажском полигоне найден птенец орлана-белохвоста

Во время проверки гнезда птенец был окольцован.

На территории полигона гнездо орлана-белохвоста было найдено два года назад, а обжито оно было еще раньше - в 2018 году в гнезде были два птенца, которых также окольцевали.

Гнездо находится примерно в 1,5 километрах от зоны целей полигона, поэтому гнездующиеся в нем орланы не мешают учениям, которые, в свою очередь, не влияют на жизнь птиц.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) - крупнейшая из гнездящихся в Латвии птиц.

Длина тела орлана-белохвоста составляет от 70 до 90 сантиметров, размах крыльев — от 200 до 230 сантиметров, масса — от 4 до 7 килограммов.

Хвост короткий, клиновидной формы. Оперение взрослой особи бурого цвета, голова и шея с желтоватым осветлением, хвост белый. Клюв светло-жёлтого цвета по сравнению с другими хищными птицами довольно большой и мощный. Радужная оболочка глаза также имеет светло-жёлтый цвет.

В отличие от беркута (Aquila chrysaetos), лапы орлана-белохвоста не покрыты перьями до самых пальцев.

Молодые особи тёмно-бурого цвета, клюв тёмно-серый. С каждой линькой молодые орланы-белохвосты становятся всё больше похожими на взрослых животных, а в пятилетнем возрасте орлан-белохвост полностью обретает взрослую внешность.

Самки орлана-белохвоста значительно больше по размеру и весят больше, чем самцы.