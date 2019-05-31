"Честь служить Риге" готова искать новых партнеров по сотрудничеству в думе

Он подтвердил, что уже сегодня депутаты стоящей у власти в Рижской думе ЧСР могут начать переговоры с фракциями или отдельными депутатами о возможном сотрудничестве, в том числе с депутатами, не входящими в коалицию. Америкс считает, что нужно обсудить ситуацию и с четырьмя исключенными из "Согласия" депутатами, из-за действий которых коалиция утратила большинство.