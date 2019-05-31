"Честь служить Риге" готова искать новых партнеров по сотрудничеству в думе

Коалиция Рижской думы не распалась, у нее просто нет большинства, заявил сегодня утром в передаче LTV "Утренняя панорама" лидер партии "Честь служить Риге" (ЧСР), бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс.
Он подтвердил, что уже сегодня депутаты стоящей у власти в Рижской думе ЧСР могут начать переговоры с фракциями или отдельными депутатами о возможном сотрудничестве, в том числе с депутатами, не входящими в коалицию. Америкс считает, что нужно обсудить ситуацию и с четырьмя исключенными из "Согласия" депутатами, из-за действий которых коалиция утратила большинство.
"Коалиция "Согласия" и ЧСР не распалась, просто у нас не так много депутатов, как нужно", - сказал Америкс, охарактеризовав отношения двух партий как коллегиальные.
Он признал, что ситуация в Рижской думе сложная - возможно, потому что некоторые депутаты больше думают о своих креслах и интересах.
Америкс не исключает, что в случае, если в Рижской думе не удастся обеспечить необходимого большинства, придется проводить внеочередные выборы в самоуправление.
Как сообщалось, вчера вечером из фракции "Согласия" за грубые нарушения были исключены четыре человека - вице-мэр Вадим Баранник, депутаты Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.