Полиция разыскивает без вести пропавшего Александра Андреева

Согласно словам друзей и родных, около 23:00 он ушел в сторону леса погулять, встретиться с друзьями, которые его тогда и видели в последний раз.

Парень до сих пор не вернулся домой. В данный момент неизвестно, где он может находиться. У молодого человека с собой не было документов и телефона.

Ранее Александр не пропадал на столь длительно время.

Приметы: рост примерно 175 см, худощавое телосложение, короткая стрижка, есть татуировки.

Он был одет в красный джемпер с черными надписями, серые спортивные штаны и серую обувь.

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