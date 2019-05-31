Пт, 31.05.2019
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Полиция разыскивает без вести пропавшего Александра Андреева

Александр Андреев

ФОТО: facebook.com/bezvests.lv

18-летний Александр Андреев пропал в субботу, 25 мая в Озолниекском крае, Бранкас. Друзья, с которыми он виделся около 23:00, видели его тогда в последний раз, передает Bezvests.lv в Facebook.

Согласно словам друзей и родных, около 23:00 он ушел в сторону леса погулять, встретиться с друзьями, которые его тогда и видели в последний раз. 

Парень до сих пор не вернулся домой. В данный момент неизвестно, где он может находиться. У молодого человека с собой не было документов и телефона. 

Ранее Александр не пропадал на столь длительно время. 

Приметы: рост примерно 175 см, худощавое телосложение, короткая стрижка, есть татуировки. 

Он был одет в красный джемпер с черными надписями, серые спортивные штаны и серую обувь. 

Bezvests.lv просит посмотреть на фотографию парня, и если в вашем распоряжении есть какая-либо информация о его местонахождении или любая другая ценная информация, звоните по номерам телефонов 22 084 084, 110.

ФОТО: facebook.com/bezvests.lv

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