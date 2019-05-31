Брат участницы шоу "Голос" написал заявление на Алсу и ее супруга Яна Абрамова

Брат участницы шоу "Голос. Дети" и "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с заявлением на певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова. Ильгиз Валиев потребовал возбудить против супругов уголовное дело. Об этом пишет РИА Новости.
Он подчеркнула, что не согласен с итогами шоу "Голос. Дети", которые были озвучены 24 апреля.
Ильгиз Валиев нанял юриста, который составил заявление согласно статье 184 УК "Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса".
Сначала победительницей шестого сезона стала дочь Алсу Микелла Абрамова. Но было проведено расследование и компания Group-IB выявила накрутку голосов. Первый канал аннулировал результаты голосования и провел спецвыпуск. Микелла в нем не приняла участие, но победителями конкурса были признаны все дети, которые вышли в финал.
Напомним, Рушана Валиева была участницей первого сезона "Голос. Дети". В прошлом году она ярко проявила себя в седьмом сезоне взрослого "Голоса".