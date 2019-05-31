Брат участницы шоу "Голос" написал заявление на Алсу и ее супруга Яна Абрамова

Он подчеркнула, что не согласен с итогами шоу "Голос. Дети", которые были озвучены 24 апреля.

Сначала победительницей шестого сезона стала дочь Алсу Микелла Абрамова. Но было проведено расследование и компания Group-IB выявила накрутку голосов. Первый канал аннулировал результаты голосования и провел спецвыпуск. Микелла в нем не приняла участие, но победителями конкурса были признаны все дети, которые вышли в финал.