"Не думай про ноты": Алсу с дочерью дали первое интервью после финала шоу "Голос. Дети"

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова впервые пообщалась с журналистами после скандала на финале шоу "Голос. Дети". Микелла и Ержан Максим на "Детской Новой волне", где юные исполнители представили дуэт "Это любовь". Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Алсу находилась рядом и поддерживала дочку и Ержана.
В беседе с журналистами Микелла подчеркнула, что они с Ержаном дружат, а дуэт записан потому, что у них красиво сливаются голоса. Девочка уверена, что продолжит карьеру певицы.
"Я пробую разные стили в музыке. Хочу стать артисткой, как и мама", - сказала Абрамова.
Алсу поддержала Микеллу и добавила, что она делает все для этого: занимается танцами, вокалом и сценодвижением.
"Это ежедневный, кропотливый труд. Микелла с самого раннего детства показывала способности. Они со старшей сестрой занимаются в музыкальной школе по классу фортепиано. Ну и вокалом Микелла с 5 лет занимается. Нашу семью музыка сопровождает всегда и везде, поэтому дочка не могла это не впитать", - пояснила Алсу.
Девочка отметила, что хотела бы спеть с дуэтом с Полиной Гагариной, а также со своей мамой, конечно же.
"Хотя мы много раз пели с Микеллой. С мамой она договорится по блату", - пошутила Алсу.
Исполнительница всегда рядом с дочерью, подсказывает ей не только вокальные секреты, но и помогает с нарядами.
"Хотя Микелла сама все выбирает. Если платье ей не нравится, она его не наденет. Сегодня песня медленная, поэтому Микелла выбрала не брюки или джинсы, а красивое платье", - подчеркивает певица.
"Я всегда дочке перед выходом на сцену говорю: "Не думай про ноты, получи удовольствие. Представь, что ты поешь для своих друзей!", - отметила Алсу.
Девочка уверена, что она готова преодолевать трудностям и хочет выступать на сцене. Она очень хочет выступать на сцене и не обращать внимание на разговоры.
Стоит отметить, что дуэт Ержана и Микеллы был очень тепло воспринят публикой.
Напомним, Первый канал аннулировал результаты, после того, как было обнаружено искусственно воздействие на голосование в финале шоу "Голос. Дети". Был проведен спецвыпуск и победителями стали все участники финала.
Финалисты «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим представили мощный дуэт «Это любовь» на «Детской Новой Волне», которая сегодня стартовала в лагере «Артек» в Крыму🎤 ⠀ А перед выходом на сцену юная артистка ответила на вопросы журналистов. ⠀ Как вам песня?💥 ⠀ Кстати, ещё больше фото и видео с конкурса в сторис☝🏼 ⠀ #детскаяноваяволна #артек #ержанмаксим #микеллаабрамова #голосдети