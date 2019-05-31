"Не думай про ноты": Алсу с дочерью дали первое интервью после финала шоу "Голос. Дети"

Алсу находилась рядом и поддерживала дочку и Ержана.

В беседе с журналистами Микелла подчеркнула, что они с Ержаном дружат, а дуэт записан потому, что у них красиво сливаются голоса. Девочка уверена, что продолжит карьеру певицы.

"Я пробую разные стили в музыке. Хочу стать артисткой, как и мама", - сказала Абрамова.

Алсу поддержала Микеллу и добавила, что она делает все для этого: занимается танцами, вокалом и сценодвижением.

"Это ежедневный, кропотливый труд. Микелла с самого раннего детства показывала способности. Они со старшей сестрой занимаются в музыкальной школе по классу фортепиано. Ну и вокалом Микелла с 5 лет занимается. Нашу семью музыка сопровождает всегда и везде, поэтому дочка не могла это не впитать", - пояснила Алсу.

Девочка отметила, что хотела бы спеть с дуэтом с Полиной Гагариной, а также со своей мамой, конечно же.

"Хотя мы много раз пели с Микеллой. С мамой она договорится по блату", - пошутила Алсу.

Исполнительница всегда рядом с дочерью, подсказывает ей не только вокальные секреты, но и помогает с нарядами.

"Хотя Микелла сама все выбирает. Если платье ей не нравится, она его не наденет. Сегодня песня медленная, поэтому Микелла выбрала не брюки или джинсы, а красивое платье", - подчеркивает певица.

"Я всегда дочке перед выходом на сцену говорю: "Не думай про ноты, получи удовольствие. Представь, что ты поешь для своих друзей!", - отметила Алсу.

Девочка уверена, что она готова преодолевать трудностям и хочет выступать на сцене. Она очень хочет выступать на сцене и не обращать внимание на разговоры.

Стоит отметить, что дуэт Ержана и Микеллы был очень тепло воспринят публикой.