"Не думай про ноты": Алсу с дочерью дали первое интервью после финала шоу "Голос. Дети"

Финалисты «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим представили мощный дуэт «Это любовь» на «Детской Новой Волне», которая сегодня стартовала в лагере «Артек» в Крыму🎤 ⠀ А перед выходом на сцену юная артистка ответила на вопросы журналистов. ⠀ Как вам песня?💥 ⠀ Кстати, ещё больше фото и видео с конкурса в сторис☝🏼 ⠀ #детскаяноваяволна #артек #ержанмаксим #микеллаабрамова #голосдети

