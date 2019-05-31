Пт, 31.05.2019
У меня была майка Зинедина Зидана, которую мне мама подарила на день рождения. Я в ней лет 5 ходил - на дни рождения, в школу, дома. Я везде был в ней. В итоге она порвалась окончательно, и мама её выбросила. Помню, что я тогда скандал устроил. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS
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"Не думай про ноты": Алсу с дочерью дали первое интервью после финала шоу "Голос. Дети"

Алсу с дочкой Микеллой

ФОТО: https://www.instagram.com/alsou_a/

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова впервые пообщалась с журналистами после скандала на финале шоу "Голос. Дети". Микелла и Ержан Максим на "Детской Новой волне", где юные исполнители представили дуэт "Это любовь". Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Алсу находилась рядом и поддерживала дочку и Ержана. 

В беседе с журналистами Микелла подчеркнула, что они с Ержаном дружат, а дуэт записан потому, что у них красиво сливаются голоса. Девочка уверена, что продолжит карьеру певицы.

"Я пробую разные стили в музыке. Хочу стать артисткой, как и мама", - сказала Абрамова. 

Алсу поддержала Микеллу и добавила, что она делает все для этого: занимается танцами, вокалом и сценодвижением.

"Это ежедневный, кропотливый труд. Микелла с самого раннего детства показывала способности. Они со старшей сестрой занимаются в музыкальной школе по классу фортепиано. Ну и вокалом Микелла с 5 лет занимается. Нашу семью музыка сопровождает всегда и везде, поэтому дочка не могла это не впитать", - пояснила Алсу. 

Девочка отметила, что хотела бы спеть с дуэтом с Полиной Гагариной, а также со своей мамой, конечно же.

"Хотя мы много раз пели с Микеллой. С мамой она договорится по блату", - пошутила Алсу.

Исполнительница всегда рядом с дочерью, подсказывает ей не только вокальные секреты, но и помогает с нарядами. 

"Хотя Микелла сама все выбирает. Если платье ей не нравится, она его не наденет. Сегодня песня медленная, поэтому Микелла выбрала не брюки или джинсы, а красивое платье", - подчеркивает певица. 

"Я всегда дочке перед выходом на сцену говорю: "Не думай про ноты, получи удовольствие. Представь, что ты поешь для своих друзей!", - отметила Алсу. 

Девочка уверена, что она готова преодолевать трудностям и хочет выступать на сцене. Она очень хочет выступать на сцене и не обращать внимание на разговоры.

Стоит отметить, что дуэт Ержана и Микеллы был очень тепло воспринят публикой. 

Напомним, Первый канал аннулировал результаты, после того, как было обнаружено искусственно воздействие на голосование в финале шоу "Голос. Дети". Был проведен спецвыпуск и победителями стали все участники финала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финалисты «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим представили мощный дуэт «Это любовь» на «Детской Новой Волне», которая сегодня стартовала в лагере «Артек» в Крыму🎤 ⠀ А перед выходом на сцену юная артистка ответила на вопросы журналистов. ⠀ Как вам песня?💥 ⠀ Кстати, ещё больше фото и видео с конкурса в сторис☝🏼 ⠀ #детскаяноваяволна #артек #ержанмаксим #микеллаабрамова #голосдети

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