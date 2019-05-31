ЦИК утвердила результаты выборов в Европарламент

Согласно утвержденным результатам, в Европарламент избраны Валдис Домбровскис ("Новое Единство"), Сандра Калниете ("Новое Единство"), Нил Ушаков ("Согласие"), Андрис Америкс ("Честь служить Риге/"Согласие"), Роберт Зиле (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Даце Мелбарде (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Ивар Иябс ("Для развития/За!") и Татьяна Жданок (РСЛ).

ЦИК приняла это решение, беря во внимание отданное за партии количество голосов. Наибольшую поддержку на выборах получила партия "Новое единство", за которую проголосовали 26,2% избирателей. За "Согласие" проголосовали около 17,5%, а за национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 16,4% избирателей. Объединение "Для развития/За!" поддержали 12,42% избирателей, Русский союз Латвии (РСЛ) - 6,24%. Остальные партии набрали меньшее количество голосов.

Решение ЦИК об утверждении результатов выборов можно обжаловать в Административном окружном суде в течение семи дней. В случае обжалования, суд также должен будет принять решение в течение семи дней после получения запроса.

Выборы в ЕП состоялись 25 мая.