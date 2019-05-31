ЦИК утвердила результаты выборов в Европарламент

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в пятницу утвердила окончательные результаты выборов в Европарламент (ЕП).
Согласно утвержденным результатам, в Европарламент избраны Валдис Домбровскис ("Новое Единство"), Сандра Калниете ("Новое Единство"), Нил Ушаков ("Согласие"), Андрис Америкс ("Честь служить Риге/"Согласие"), Роберт Зиле (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Даце Мелбарде (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Ивар Иябс ("Для развития/За!") и Татьяна Жданок (РСЛ).
ЦИК приняла это решение, беря во внимание отданное за партии количество голосов. Наибольшую поддержку на выборах получила партия "Новое единство", за которую проголосовали 26,2% избирателей. За "Согласие" проголосовали около 17,5%, а за национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 16,4% избирателей. Объединение "Для развития/За!" поддержали 12,42% избирателей, Русский союз Латвии (РСЛ) - 6,24%. Остальные партии набрали меньшее количество голосов.
Решение ЦИК об утверждении результатов выборов можно обжаловать в Административном окружном суде в течение семи дней. В случае обжалования, суд также должен будет принять решение в течение семи дней после получения запроса.
Выборы в ЕП состоялись 25 мая.
По словам руководителя Латвийского объединения регионов (ЛОР) Эдварда Смилтенса, в ближайшие дни ЛОР планирует принять решение об оспаривании результатов выборов. Сейчас партия занимается сбором доказательств, проверяя, не был ли при рассылке писем проведен отбор избирателей по этническому принципу, потому что, как известно, письма с приглашением на выборы получили не все избиратели.