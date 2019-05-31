Четыре депутата Рижской думы исключены из "Согласия"

Председатель партии Нил Ушаков подтвердил, что Рижское отделение "Согласия" постановило их исключить.

Депутат "Согласия" Михаил Каменецкий сказал агентству LETA, что эти депутаты шантажировали фракцию, чтобы получить власть. Конкретные способы шантажа он не назвал, предлагая спросить об этом у самих депутатов.

Каменецкий не ответил на вопрос, как дальше будет работать коалиция Рижской думы, потому что надо время, чтобы обдумать случившееся. С упомянутыми четырьмя депутатами сотрудничество невозможно, сказал он.

В ближайшее время указанные четыре депутата будут отозваны со всех занимаемых должностей.

Как сообщалось, раскол в "Согласии" произошел вчера вечером после выборов мэра Риги. Депутаты исключены из фракции "за грубые нарушения", и у коалиции в Рижской думе стало вместо 32 голосов 28 - столько же, сколько и у оппозиции.