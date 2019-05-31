Пт, 31.05.2019
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Несчастный случай при посадке на самолет: из-за давки пассажиров погибла женщина

Иллюстративное фото

ФОТО: Danang Wicaksono/Pexels.com

Пожилая женщина трагически погибла при посадке на самолет, сообщает Independent. Она стояла в очереди, но в результате большой давки среди пассажиров она упала у подножия лестницы, ударилась головой об асфальт и спустя три недели после инцидента скончалась в больнице. 

Выйдя из автобуса, доставляющего людей к самолету, на лестнице уже образовалась очередь. 

71-летняя женщина стояла у самого подножия.

В какой-то момент волна пассажиров за ней создала "эффект домино". При падении, женщина получила смертельную травму головы. 

Кто-то из пассажиров, оказавшийся медиком, подошел к женщине и констатировал большую кровопотерю. Тут же были вызваны медики. 

"У подножия лестницы образовалась давка из людей, которые нетерпеливо ожидали свою посадку в самолет. Образовалась перевозбужденная волна. Я не верю, что выяснится, кто в этом виноват и почему так случилось", - поделился муж погибшей.

Женщину доставили в городскую больницу. Спустя три недели она умерла. 

Медики сообщили, что у нее было кровоизвлеяние в мозг, а также перелом ключицы. Причиной смерти указали сердечную недостаточность, которая стала следствием полученной травмы головы.

Как рассказал муж погибшей, у них была приоритетная посадка, но была давка. Он стоял на три шага впереди от жены и даже не заметил, что она упала. 

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