Несчастный случай при посадке на самолет: из-за давки пассажиров погибла женщина

Выйдя из автобуса, доставляющего людей к самолету, на лестнице уже образовалась очередь.

71-летняя женщина стояла у самого подножия.

В какой-то момент волна пассажиров за ней создала "эффект домино". При падении, женщина получила смертельную травму головы.

Кто-то из пассажиров, оказавшийся медиком, подошел к женщине и констатировал большую кровопотерю. Тут же были вызваны медики.

"У подножия лестницы образовалась давка из людей, которые нетерпеливо ожидали свою посадку в самолет. Образовалась перевозбужденная волна. Я не верю, что выяснится, кто в этом виноват и почему так случилось", - поделился муж погибшей.

Женщину доставили в городскую больницу. Спустя три недели она умерла.

Медики сообщили, что у нее было кровоизвлеяние в мозг, а также перелом ключицы. Причиной смерти указали сердечную недостаточность, которая стала следствием полученной травмы головы.