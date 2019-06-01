Горячая телеведущая показала роскошное тело в нижнем белье

Российская популярная телеведущая и актриса Яна Кошкина опубликовала на своей Instagram-странице соблазнительное фото в нижнем белье. Девушка гордится своим подтянутым телом, поэтому время от времени радует подписчиков пикантными фотографиями.
Под снимком 29-летняя красавица оставила вопрос.
"Кто хочет, может поздравить меня с Днём брюнеток! Мужчины, и всё-таки, брюнетки или блондинки?!", - кокетливо спросила Яна.
Подписчики согласились со звездой, что брюнетки привлекательнее блондинок. Некоторые фанаты в очередной раз подчеркнули сексуальность девушки.
Ранее Яна Кошкина исполнила главную роль в скандальном клипе Николая Баскова, который длится целых 20 минут.
Напомним, актриса и телеведущая Яна Кошкина обладает эффектной внешностью. Девушка уже исполнила множество эпизодических ролей в кино. Свою телевизионную карьеру красавица совмещает с работой в модельном бизнесе. Самые известные работы Яны - "Домашний арест", "Звоните Ди Каприо!", "Одноклассницы", "Я худею", "Динозавр", "Напарник", "Молодежка", "Мамочки" и т.д.