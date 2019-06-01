Во время веломарафона в центре Риги перекроют движение

В связи с проведением Рижского веломарафона Toyota с 18 часов вечера 1 июня до 20 часов вечера 2 июня закроют движение по набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до Вантового моста и параллельной набережной улице со стороны Старой Риги, сообщает агентство LETA.
Так, с 17 часов вечера 1 июня до 20 часов вечера 2 июня запретят остановку и стоянку транспортных средств на набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до Вантового моста; на параллельной набережной 11 ноября улице со стороны Старой Риги (между Бискапа и Полю гате) и на ул. Цитаделес на участке от ул. Торня до площади Пилс.
С 19 часов вечера 1 июня до 17 часов вечера 2 июня запретят остановку и стоянку транспортных средств на Баласта дамбис. Запрет на остановку и стоянку на ул. Кугю (со стороны Даугавы) будет действовать с 17 часов вечера 2 июня до 17 часов вечера 3 июня.
С 18:00 часов 1 июня до 20:00 часов 2 июня в случае необходимости организуют движение в двух направлениях по Домской площади.
Однако наибольшие ограничения транспорта запланированы на 2 июня: с 10:30 до 17:00 закроют движение по набережной Генерала Радзиньша и ул. Краста в направлении и на участке от Каменного моста до Южного моста; с 11:00 до 17:00 – по Южном мосту в направлении Пардаугавы от въезда с ул. Краста до ул. Баускас (по левой полосе будет организовано движение общественного транспорта)/
Кроме того, с 10:00 до 17:00 – по ул. Баускас от круга Южного моста до ул. Мукусалас, по ул. Мукусалас от ул. Баускас до Каменного моста, на ротационном круге ул. Мукусалас под Островным мостом, в туннеле под Каменным мостом, на ул. Кугю, ул. Триядибас, Ранькя дамбис, Баласта дамбис, на Вантовом мосту (по левой полосе будет организовано движение общественного транспорта).
С 8:00 до 18:00 часов 2 июня в случае необходимости ограничат или закроют движение транспортных средств (кроме транспортных средств со специальными пропусками и общественного транспорта, курсирующего по Южному и Островному мостам) во время установки и демонтажа ограждений, установки и уборки конусов на маршруте веломарафона: набережная 11 ноября – набережная Генерала Радзиньша – ул. Краста – Южный мост – по Южному мосту – ул. Баускас – ул. Мукусалас – круг на ул. Мукусалас – ул. Мукусалас – туннель под Каменным мостом – ул. Кугю – ул. Триядибас – Ранькя дамбис – Баласта дамбис – Вантовый мост – площадь Пилс – ул. Торня – площадь Пилс – ул. Муйтас – набережная 11 ноября (финиш).