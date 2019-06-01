Взрыв на заводе в Дзержинске: число пострадавших достигло 79
В Дзержинске Николаевской области России на заводе "Кристалл" в цехе по производству тротила произошли несколько взрывов. В результате, было разрушено административное здание, пострадали минимум 79 человек, сообщает "Интерфакс".
После взрывов начался пожар, по предварительным данным, площадь пожара составляла 100 кв. м, сообщается на сайте управления МЧС по региону.
По данным пресс-службы регионального Минздрава, пострадали 79 человек, у большинства - осколочные ранения легкой и средней степени тяжести, сообщает ТАСС.
"Согласно последней информации, после взрыва на заводе "Кристалл" за медицинской помощью обратились 79 человек - 38 работников фабрики и 41 городской житель. Детей среди них нет", говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
Ранее поступала информация о 27 пострадавших.
В данный момент ясности в причинах взрыва нет, но причиной могло стать несоблюдение технологического процесса.
В соцсетях начали распространяться слухи, что людям срочно стоит приобрести продукты питания на две недели и покинуть город.
В соцсетях начали распространять сообщения о том, что необходимо закупать продукты и уезжать из Дзержинска!— 10 апреля (@buch1004) 1 июня 2019 г.
Даже не думайте покинуть Дзержинск! pic.twitter.com/BYGOQprZOh
В пресс-службе администрации на это заявили, что химической угрозы для жителей и города после взрывов нет.
Между тем жители в соцсетях пишут, что после взрыва в воздухе появились белые частицы, предполагая, что это пепел или некое химическое вещество с завода. Территория завода оцеплена, подъездные дороги к заводу вокруг перекрыты.
Отметим, что завод - один из крупнейших производителей боеприпасов в России.
В Дзержинске включили звуковые оповещения о ЧП. pic.twitter.com/k0AfTC1fuh— 10 апреля (@buch1004) 1 июня 2019 г.