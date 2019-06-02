3 знака Зодиака, в которых влюбляются все мужчины

Под какой звездой нужно родиться женщине, чтобы на часах у мужчин всегда было 12:00? Безусловно, все девушки умопомрачительны, но призовые места астрологи отдают представительницам трех знаков Зодиака.

3-е место - Весы

Будучи чрезвычайно женственной, она в то же время умна, красноречива и активна. Попав в трудное положение, женщина-Весы может стать абсолютно беспомощной и будет вести себя как настоящая леди - найдет спасение в мужском лице. Стоит заметить, что женщины, родившиеся под этим знаком, известны своей красотой и нежным цветом лица, а также глубоким отвращением ко всему непривлекательному.

У нее утонченные манеры, она изящно одевается, пользуется легкими духами, любит дорогие украшения и пытается окружить себя роскошью,

но при этом у нее отличное чувство юмора и она остра на язык.

Та же утонченность относится и к мужчинам. Все в них должно быть прекрасно - от материального положения до внешнего вида.

Весы предпочитают творческие натуры коммерческим - актеров, певцов, писателей, художников, музыкантов, а не бизнесменов.

Женщины-Весы очень самокритичны. Они всегда идут в ногу со временем и делают все возможное, чтобы выгодно выделяться из толпы конкуренток.

Взгляните только на Монику Беллуччи, Ким Кардашян или Брижит Бордо - они красотки в любом возрасте.

Да, женщины рожденные под этим знаком, не склонны к постоянству. Они обожают флирт и разнообразие.

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Фактически Весы интересуются не мужчинами как таковыми - они просто хотят, чтобы ими восхищались. Входя в комнату, эта женщина озаряет ее своим сиянием. И ее воодушевление вызывает такую же реакцию окружающих.

2-е место - Водолей

У женщины-Водолея высокие требования, которые она не стремится занижать и настаивает на том, чтобы любовник относился к ней с должным уважением. Она чувственна и очень умна.

Водолей любит вечеринки, прекрасно чувствует себя королевой в обществе и всегда готова принять приглашение в последнюю минуту от того, кто ей нравится.

Она не умеет врать, поскольку не хочет быть лгуньей.

Непредсказуемость женщин этого знака Зодиака делает общение с ними интересным и нескучным. Обаятельные и скромные Водолеи могут поразить собеседника целым фонтаном страстей, заставив растеряться даже мужчин, считающих себя знатоками женской психологии. Женщина этого знака поступает так, как ей захочется, не считаясь с какими-либо условностями. Ее поведение для окружающих остается полной загадкой.

Она любит красивые вещи, включая и человеческое тело. Так что комплименты по поводу ее фигуры будут весьма уместны.

Женщина-Водолей участвует в жизни своего спутника. А это чертовски нравится мужчинам, ведь тогда они чувствуют себя нужными.

Пожалуй, это один из главных козырей этих женщин.

1-е место - Дева

Возглавляет рейтинг соблазнительных женщин Дева. Каждая с удовольствием подписалась бы под выражением Чехова о том, что в человеке все должно быть прекрасно. Она так же эмоциональна, как и другие женщины, но умеет хорошо управлять своими чувствами. Ее внутренние стремления почти всегда остаются в тайне. Она держится серьезно и с достоинством. Такая вот женщина-загадка.

Дева способна быть щедрой, терпеливой и доброй, но при этом она остается целеустремленной, холодной и подчиняется всегда разуму, а не сердцу.

Она знает, чего хочет мужчина. Если он сам не понимает - она поможет ему проанализировать ситуацию. Дева - прекрасный аналитик. Цели ее практичны и реальны при правильном подходе. Если она выходит замуж, то обычно это происходит не рано и нередко по расчету. Но зачастую мужчины в ней видят ангелочка.

Она прекрасная хозяйка и мать, интересная спутница мужа. Секс же, скорее, интересует ее с точки зрения продолжения рода, чем удовольствия.