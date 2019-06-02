Минус 93 кг за десять месяцев: реальная история нереального похудения

По словам Энни, она всегда была полной и страдала от привычки "заедать" свои проблемы. В какой-то момент привычка вышла из-под контроля, и в итоге в 30 лет она весила уже 195 килограммов.

Женщина не могла должным образом ухаживать за своей 7-летней дочкой, боролась с различными заболеваниями и никогда не летала на самолете.

Фостер призналась, что всегда очень комплексовала, когда находилась в общественных местах, хотя и старалась не подавать виду.

Реальную же опасность полноты она осознала, когда собралась с друзьями на отдых, но едва не умерла из-за высокой дозировки лекарств, которые ей пришлось принять в тот день, чтобы выдержать путешествие.

Тогда она и решила во что бы то ни стало сбросить вес. Начала Фостер с изменений в питании и упражнений дома, а затем сходила к специалисту и после консультации с ним решилась на операцию по шунтированию желудка.

В дальнейшем она стала придерживаться здорового рациона и заниматься с тренером, что дало потрясающий результат - за десять месяцев Энни удалось сбросить 93 килограмма,

и останавливаться на достигнутом она не неамерена.

Сегодня 32-летняя американка уже спокойно обходится без лекарств и много времени проводит за активными играми со своей дочкой.