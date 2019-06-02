ЧП в японском метро: поезд врезался в барьер, есть пострадавшие

Как отметили стражи порядка, состоявший из пяти вагонов поезд на конечной станции поехал в неверном направлении и через примерно 20 метров врезался в барьер, установленные в конце рельсового пути.

Несмотря на то, что многие пассажиры получили серьезные травмы, их жизням ничего не угрожает.

На данный момент начато расследование, выясняются причины несчастного случая.