ЧП в японском метро: поезд врезался в барьер, есть пострадавшие

В субботу, 1 июня, в японском городе Иокогама автоматический подземный поезд врезался в барьер, в результате чего пострадали 14 человек, сообщила местная полиция.
Как отметили стражи порядка, состоявший из пяти вагонов поезд на конечной станции поехал в неверном направлении и через примерно 20 метров врезался в барьер, установленные в конце рельсового пути.
Несмотря на то, что многие пассажиры получили серьезные травмы, их жизням ничего не угрожает.
На данный момент начато расследование, выясняются причины несчастного случая.
Это первая авария в Японии с участием автоматически управляемым поездом, в которой пострадали люди.