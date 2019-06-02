Вс, 2.06.2019
Я болею за "Барсу". Мне "Реал" не нравится. А трусы мне подарила на Новый год девушка, у которой свой магазин одежды. Она подумала, что раз я футболист, то мне нравится Роналду. А я совсем не фанат его, но трусы ношу. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

ЧП в японском метро: поезд врезался в барьер, есть пострадавшие

ФОТО: Pixabay

В субботу,  1 июня, в японском городе Иокогама автоматический подземный поезд врезался в барьер, в результате чего пострадали 14 человек, сообщила местная полиция. 

Как отметили стражи порядка, состоявший из пяти вагонов поезд на конечной станции поехал в неверном направлении и через примерно 20 метров врезался в барьер, установленные в конце рельсового пути. 

Несмотря на то, что многие пассажиры получили серьезные травмы, их жизням ничего не угрожает.

На данный момент начато расследование, выясняются причины несчастного случая.

Это первая авария в Японии с участием автоматически управляемым поездом, в которой пострадали люди.

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