Суд приговорил мужчину к тюремному сроку за кражу заколки для волос

Суд Видземского предместья Риги назначил наказание в виде лишения свободы на три месяца мужчине, который в универмаге Galerija Centrs украл заколку для волос стоимостью в 7,90 евро, свидетельствует публично доступное решение суда.
В решении указано, что осужденный полностью признал свою вину и сожалеет о содеянном.
Отмечается, что это уже не первая судимость мужчины, однако примененные в прошлом меры наказания не удержали его от совершения дальнейших преступлений. Поэтому суд решил назначить реальный тюремный срок за совершенную кражу.