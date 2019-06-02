Суд приговорил мужчину к тюремному сроку за кражу заколки для волос

В решении указано, что осужденный полностью признал свою вину и сожалеет о содеянном.

Отмечается, что это уже не первая судимость мужчины, однако примененные в прошлом меры наказания не удержали его от совершения дальнейших преступлений. Поэтому суд решил назначить реальный тюремный срок за совершенную кражу.