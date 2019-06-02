Вс, 2.06.2019
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Суд приговорил мужчину к тюремному сроку за кражу заколки для волос

Tiesneša āmurs

ФОТО: Ieva Čīka / LETA

Суд Видземского предместья Риги назначил наказание в виде лишения свободы на три месяца мужчине, который в универмаге Galerija Centrs украл заколку для волос стоимостью в 7,90 евро, свидетельствует публично доступное решение суда.

В решении указано, что осужденный полностью признал свою вину и сожалеет о содеянном. 

Отмечается, что это уже не первая судимость мужчины, однако примененные в прошлом меры наказания не удержали его от совершения дальнейших преступлений. Поэтому суд решил назначить реальный тюремный срок за совершенную кражу. 

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