В Гималаях пропала без вести группа альпинистов

В поисках пропавших участвует военная авиация. По словам спасателей, скорее всего, живыми альпинистов уже не найти.

Группа начала подъем к вершине еще 13 мая. Как отмечает BBC, Нанда-Деви считается сложной горой для восхождения, ее высота над уровнем моря составляет - 7816 метров. В план альпинистов входил подъем на один из пиков горы, высотой в 6477 метров. Прежде на него никто не поднимался.

"Первопроход - такой же плод творчества, как картина или песня", - указано в публикации группы альпинистов в соцсети Facebook.

Как сообщают власти Индии, 27 мая с горы сошла лавина. Поисковая операция началась в субботу, 1 июня, однако была приостановлена в тот же день из-за опасных погодных условий. Поиски были возобновлены в воскресенье, 2 июня. Кроме того к операции присоединились два вертолета военно-воздушных сил Индии.

Глава округа Питхорагарх в индийском штате Уттаракханд Виджай Кумар в интервью агентству Reuters заявил, что спасатели доберутся до места схода лавины через 3-4 дня, однако шансы найти альпинистов живыми "призрачны".

Экспедицию возглавлял опытный британский альпинист Мартин Моран, который является владельцем шотландской компании Moran Mountain. Именно предприятие Морана организовало множество экспедиций в Гималаи в Индии.

Moran Mountain совместно с властями Британии и Британской ассоциацией горных гидов следит за информацией о пропавших.

"Из уважения к действующим лицам и их семьям мы воздержимся от дальнейших комментариев", - сказано в сообщении компании.

Как пишет BBC, в Facebook на странице Moran Mountain размещена публикация о начале экспедиции. Альпинисты отправились на гору из храма Ним Кароли Баба в Бховали.

"По легенде, в 1970-х Стив Джобс бывал здесь и искал наставничества гуру Ним Кароли Баба, и вскоре появилась компания Apple", - говорится в публикации предприятия.

Как сообщают власти Британии, вся информация о пропавших альпинистах в контакте с индийской стороной.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь британским гражданам, нуждающимся в помощи", - сообщили в министерстве иностранных дел Великобритании.

Нанда-Деви занимает по высоте 23-е место в мире среди горных вершин. Первая экспедиция к ее вершине состоялась в 1936 году.