Медики назвали три основные причины рака легких
Британские врачи указали на три основные, по их мнению, причины возникновения одного из самых коварных и агрессивных видов онкологических заболеваний - рака легких, сообшает издание Express.
Особая опасность этого вида рака заключается в том, что длительное время он развивается бессимптомно и проявляет себя только на запущенной стадии.
"Курение по-прежнему является одним из главных факторов риска развития рака легких", - заявили специалисты. Но, как выяснилось, не единственным - есть еще два.
Курение. По словам экспертов, отказ от курения снижает риск развития рака легких независимо от возраста человека и продолжительности курения.
В любом случае при отказе от вредной привычки в легочной ткани запускается процесс восстановления, уменьшающий вероятность онкологии.
Также специалисты подчеркивают: воздействие пассивного курения - тоже весомый фактор появления оака.
Малоподвижность. Сидячий образ жизни и отсутствие физических нагрузок, особенно на фоне имеющейся привычки курить, тоже могут провоцировать онкологическое заболевание легких. В свою очередь, регулярные физические упражнения могут снизить риск развития рака на 20%.
Некачественный воздух в помещении. Специалисты отмечают, что в жилищах людей может скапливаться довольно большая концентрация газа радона, действующего на легкие как канцероген.
По словам медиков, радон обладает свойством проникать из почвы в кристаллическую решетку любого материала, например, цемента.
Обнаружить присутствие газа можно только с помощью специальных приборов, и эксперты советуют провести такую проверку в своих домах, поскольку радон может просачиваться в жилые помещения из строительных материалов.