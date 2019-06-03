Медики назвали три основные причины рака легких

Особая опасность этого вида рака заключается в том, что длительное время он развивается бессимптомно и проявляет себя только на запущенной стадии.

"Курение по-прежнему является одним из главных факторов риска развития рака легких", - заявили специалисты. Но, как выяснилось, не единственным - есть еще два.

Курение. По словам экспертов, отказ от курения снижает риск развития рака легких независимо от возраста человека и продолжительности курения.

В любом случае при отказе от вредной привычки в легочной ткани запускается процесс восстановления, уменьшающий вероятность онкологии.

Также специалисты подчеркивают: воздействие пассивного курения - тоже весомый фактор появления оака.

Малоподвижность. Сидячий образ жизни и отсутствие физических нагрузок, особенно на фоне имеющейся привычки курить, тоже могут провоцировать онкологическое заболевание легких. В свою очередь, регулярные физические упражнения могут снизить риск развития рака на 20%.

Некачественный воздух в помещении. Специалисты отмечают, что в жилищах людей может скапливаться довольно большая концентрация газа радона, действующего на легкие как канцероген.

По словам медиков, радон обладает свойством проникать из почвы в кристаллическую решетку любого материала, например, цемента.