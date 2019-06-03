Начинается ремонт на Юрмальском шоссе: закроют одну из сторон проезжей части

Во вторник, 4 июня, начинаются строительные работы на начальном участке Вентспилсского шоссе (А10). Перестройка коснется участка от пешеходного моста напротив поселка Бабите до пропускного пункта Юрмалы (13,41 - 19,25 км).
Как сообщили TVNET в Latvijas Valsts ceļi, на этой неделе в зоне строительства планируется местами сузить обе стороны проезжей части до двух полос и установить ограничение скорости 90 и 70 км/час.
С 17 июня для движения планируют закрыть одну из сторон проезжей части, движение будет организовано по второй стороне. Об этих изменениях будет предоставлена дополнительная информация.
В рамках перестройки шоссе основание дороги будет укреплено рециклированным старым асфальтом, сверху будут положены три слоя нового асфальта. Восстановят и съезды транспортного узла на Рижской окружной дороге А5 (Саласпилс-Бабите).