Начинается ремонт на Юрмальском шоссе: закроют одну из сторон проезжей части

Как сообщили TVNET в Latvijas Valsts ceļi, на этой неделе в зоне строительства планируется местами сузить обе стороны проезжей части до двух полос и установить ограничение скорости 90 и 70 км/час.

С 17 июня для движения планируют закрыть одну из сторон проезжей части, движение будет организовано по второй стороне. Об этих изменениях будет предоставлена дополнительная информация.