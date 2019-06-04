Русская жена отрекшегося ради нее от престола короля Малайзии родила сына

О том, что молодая жена теперь уже бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса беременна, стало известно в январе этого года, однако сами будущие родители официального этот факт не подтверждали. И вот

спустя почти две недели после появления на свет первенца счастливая мама решила сообщить об этом радостном событии в своем Instagram-аккаунте.

Предполагают, что родила Воеводина в одной из немецких клиник, где этой весной несколько раз была замечена вместе с супругом.

Новорожденный мальчик получил очень необычное имя - Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

"21.05.2019 - день, когда моя жизнь разделилась на "до" и "после". Все, что мне рассказывали об изменениях, происходящих с женщиной после рождения малыша - чистая правда.

Эта любовь - особенная. Эти чувства - совершенно новые. Я благодарна Всевышнему и мужу за нашего сына. Теперь нас трое. Спасибо за то, что выбрал нашу семью,

Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра", - написала сама Оксана, опубликовав трогательный снимок крошечных ножек новорожденного в своей руке.

Напомним, замуж за на тот момент еще короля Малайзии Оксана Воеводина вышла в ноябре прошлого года. Незадолго до церемонии она приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана. После грандиозного торжества, прошедшего в Москве, 49-летний Мухаммад V отрекся от престола. Причиной такого решения стало якобы недовольство подданных тем, что правитель женился на иностранке.

"Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами",

- говорили тогда в королевском дворце. По неофициальной же информации, король отказался от трона, узнав о грядущем пополнении в семье: будущие родители решили полностью посвятить себя подготовке к рождению малыша.