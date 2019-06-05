4 продукта питания, увеличивающие риск рака груди
Опухоль груди - самое распространенное злокачественное новообразование среди женщин. Специалисты назвали основные продукты и напитки, употребление которых стоит ограничить, чтобы уменьшить риск возникновения онкологического заболевания.
Алкоголь. Регулярное употребление алкоголя напрямую связано с повышенным риском рака груди. Это было доказано многочисленными исследованиями.
Спиртные напитки увеличивают уровень эстрогена и провоцируют повреждения клеток ДНК, что приводит к их неконтролируемому делению и развитию опухолей.
Сахар. Проведенное учеными из Университета Техаса исследование показало, что рацион с высоким уровнем сахара повышает вероятность развития опухолей молочных желез. К богатым сахаром продуктам относят кетчуп, энергетические напитки, молочный шоколад и другое.
Жиры. Естественно, что наше питание должно быть сбалансировано по жирам, углеводам и белкам.
Но существуют вредные жиры из переработанных продуктов питания, увеличивающие риск рака груди. К ним относятся разного рода бургеры, картофель фри и прочий фастфуд.
Красное мясо. Этот продукт богат жирами, солью и консервантами. Исследования показывают, что красное (особенно - переработанное!) мясо повышает вероятность опухолей груди.