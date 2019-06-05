"Давайте начнем с нуля". Исключенные "согласисты" выступили с предложением

"Фракция независимых депутатов" Рижской думы, в которой объединились четверо исключенных из "Согласия" депутатов, выступила с предложением ко всем думцам, в том числе к мэру, его заместителям и руководителям комитетов, отказаться от своих политических должностей и начать работу в думе "с нулевой точки", проведя новые переговоры о создании коалиции, сообщает LETA.
Как рассказал агентству LETA руководитель фракции Валерий Петров, такой призыв в форме открытого письма был разослан мэру Риги Дайнису Турлайсу (ЧСР) и всем думским фракциям.
Петров подчеркнул, что это предложение, мнение по которому фракция будет ждать от всех фракций, поэтому пока "Фракция независимых депутатов" не решила, как голосовать, если по прошению оппозиции пройдет голосование за отставку мэра Риги Дайниса Турлайса.
Как сообщалось ранее, после избрания нового мэра Риги во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол. Из фракции "за грубые нарушения" были исключены четыре депутата - вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.
Все фракции оппозиции Рижской думы договорились подписаться за то, чтобы созвать внеочередное заседание, на котором будет предложено выразить недоверие мэру Риги Дайнису Турлайсу (Честь служить Риге).