"Давайте начнем с нуля". Исключенные "согласисты" выступили с предложением

"Фракция независимых депутатов" Рижской думы, в которой объединились четверо исключенных из "Согласия" депутатов, выступила с предложением ко всем думцам, в том числе к мэру, его заместителям и руководителям комитетов, отказаться от своих политических должностей и начать работу в думе "с нулевой точки", проведя новые переговоры о создании коалиции, сообщает LETA.