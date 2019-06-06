KNAB в Лондоне допросил Гусельникова по делу Римшевича

На данный момент дело Римшевича находится в Генпрокуратуре, которое является направляющим процесс учреждением.

Агентству LETA известно, что KNAB также допрашивал Гусельника по другому делу, которое находится в ведении бюро.

Сам Гусельников написал в соцсети Twitter, что KNAB интервьюировал его в Лондоне в связи с коррупцией в Латвии.

В свою очередь в Генпрокуратуре агентству LETA не предоставили комментарий о проведенных следственных действиях, ссылаясь на интересы досудебного расследования.

Ранее сообщалось, что прошлым летом Гусельникова допрашивала Госполиция. Допрос был проведен в рамках уголовного процесса о возможном вымогательстве Римшевичем взятки от предпринимателя, подтвердил адвокат Гусельникова Александр Березин.

Римшевич вместе с предпринимателем Марисом Мартинсонсом имеют статус обвиняемых в уголовном процессе, который ранее находился на расследовании KNAB, а теперь находится в Генпрокуратуре.

Летом прошлого года Генпрокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу - в одобрении взяточничества. В свою очередь в конце мая обоим были предъявлены обвинения в легализации преступно нажитых средств.

Надзирающий прокурор Виорика Йиргена рассказала, что KNAB начал это дело после заявления двух акционеров Trasta komercbanka (TKB). Оба акционера фигурировали в деле как взяткодатели, однако они были освобождены от уголовной ответственности, потому что добровольно обратились в правоохранительные учреждения с информацией о случившемся.

Йиргена рассказала, что один из акционеров уже в 2010 году обращался к Римшевичу с просьбой помочь в вопросах в связи с Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK), в замен предлагая Римшевичу оплаченный отдых на Камчатке. В свою очередь в 2012 году этот акционер с другим акционером повторно обратился к Римшевичу и просил помочь с другими вопросами, связанными с FKTK. В качестве оплаты услуги Римшевич потребовал 500 000 евро, которые должны были быть выплачены по частям - одна до решения FKTK и одна после.

Прокурор подчеркнула, что после договоренности 2010 года Римшевич многократно предоставлял консультации акционерам TKB, таким образом пытаясь повлиять на решения FKTK. Консультации такого типа были предоставлены и после договоренности 2012 года, однако, несмотря на то, что Римшевичу удалось благоприятно повлиять на решения FKTK, одновременно были приняты неблагоприятные для банка решения. В качестве одного из видов помощи, предоставленных Римшевичем, прокурор упомянула то, что он помог подготовить ответы на вопросы FKTK, связанные с ликвидностью банка и клиентами-нерезидентами.