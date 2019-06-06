KNAB в Лондоне допросил Гусельникова по делу Римшевича

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в Лондоне допросили крупнейшего акционера коммерческого банка PNB banka (ранее - Norvik banka) Григория Гусельникова по делу о подозрении президента Банка Латвии Илмара Римшевича во взяточничестве, свидетельствует находящаяся в распоряжении агентства LETA информация.
На данный момент дело Римшевича находится в Генпрокуратуре, которое является направляющим процесс учреждением.
Агентству LETA известно, что KNAB также допрашивал Гусельника по другому делу, которое находится в ведении бюро.
Сам Гусельников написал в соцсети Twitter, что KNAB интервьюировал его в Лондоне в связи с коррупцией в Латвии.
В свою очередь в Генпрокуратуре агентству LETA не предоставили комментарий о проведенных следственных действиях, ссылаясь на интересы досудебного расследования.
Ранее сообщалось, что прошлым летом Гусельникова допрашивала Госполиция. Допрос был проведен в рамках уголовного процесса о возможном вымогательстве Римшевичем взятки от предпринимателя, подтвердил адвокат Гусельникова Александр Березин.
Римшевич вместе с предпринимателем Марисом Мартинсонсом имеют статус обвиняемых в уголовном процессе, который ранее находился на расследовании KNAB, а теперь находится в Генпрокуратуре.
Летом прошлого года Генпрокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу - в одобрении взяточничества. В свою очередь в конце мая обоим были предъявлены обвинения в легализации преступно нажитых средств.
Надзирающий прокурор Виорика Йиргена рассказала, что KNAB начал это дело после заявления двух акционеров Trasta komercbanka (TKB). Оба акционера фигурировали в деле как взяткодатели, однако они были освобождены от уголовной ответственности, потому что добровольно обратились в правоохранительные учреждения с информацией о случившемся.
Йиргена рассказала, что один из акционеров уже в 2010 году обращался к Римшевичу с просьбой помочь в вопросах в связи с Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK), в замен предлагая Римшевичу оплаченный отдых на Камчатке. В свою очередь в 2012 году этот акционер с другим акционером повторно обратился к Римшевичу и просил помочь с другими вопросами, связанными с FKTK. В качестве оплаты услуги Римшевич потребовал 500 000 евро, которые должны были быть выплачены по частям - одна до решения FKTK и одна после.
Прокурор подчеркнула, что после договоренности 2010 года Римшевич многократно предоставлял консультации акционерам TKB, таким образом пытаясь повлиять на решения FKTK. Консультации такого типа были предоставлены и после договоренности 2012 года, однако, несмотря на то, что Римшевичу удалось благоприятно повлиять на решения FKTK, одновременно были приняты неблагоприятные для банка решения. В качестве одного из видов помощи, предоставленных Римшевичем, прокурор упомянула то, что он помог подготовить ответы на вопросы FKTK, связанные с ликвидностью банка и клиентами-нерезидентами.
Йиргена также пояснила, что Римшевичу не удалось полностью выполнить то, что от него требовалось, поэтому ему заплатили лишь первую часть взятки, которая составила 250 000 евро. Из пояснений прокурора следует, что у Мартинсонсу в этом деле выпала роль посредника - он получил 10% от общей суммы взятки. Йиргена добавила, что взятка была выплачена наличными деньгами.