Видео Серьезная авария под Салацгривой. Один из водителей, возможно, заснул за рулем

Сразу после аварии полиция полностью перекрыла движение по шоссе. Для освобождения пострадавших из автомобилей потребовалась помощь пожарных.

С помощью гидравлических инструментов были срезаны двери со стороны водителей. Еще три человека смогли выбраться из машин самостоятельно.

По словам представителя Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), медикам пришлось оказать помощь четырем пострадавшим. Трое из них находились в удовлетворительном состоянии, а один в состоянии средней тяжести был доставлен в медицинское учреждение.

Известно, что Volvo управляли граждане Эстонии, приехавшие в Латвию на отдых. Предварительно установлено, что именно водитель Volvo стал виновником аварии - предположительно, он задремал за рулем и выехал на встречную полосу, где и задел автомобиль Volkswagen.

Подробности - в сюжете программы Degpunktā.

Видео: Сюжет программы Degpunktā