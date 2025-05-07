Ср, 7.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

В Украине убит командир Псковской дивизии (2)

Война в Украине. Иллюстративное фото.
Война в Украине. Иллюстративное фото. Фото: AFP/SCANPIX

В ходе войны в Украине погиб командир российской Псковской десантной дивизии полковник Абдулазиз Шихабидов, сообщает веб-издание "Агентство" со ссылкой на информацию, опубликованную в открытых источниках.

В школах Дагестана уже прошли мероприятия в память о полковнике, родившемся в этом регионе России, и на сайтах школ опубликована информация об этих памятных мероприятиях.

Российские военные блогеры сообщают, что Шихабидов был похоронен на Троекуровском кладбище Москвы 5 мая.

В Дагестане в Каспийском лицее № 13 открыли уголок памяти, посвященный Шихабидову, а в Буйнакской школе-интернате № 3 прошли памятные мероприятия для учеников 7-9-х классов.

Российский диктатор Владимир Путин назначил Шихабидова на должность командира дивизии 10 марта.

До полномасштабного вторжения России в Украину Шихабидов участвовал в боевых операциях в Южной Осетии и Сирии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (2)

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти