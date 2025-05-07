В ходе войны в Украине погиб командир российской Псковской десантной дивизии полковник Абдулазиз Шихабидов, сообщает веб-издание "Агентство" со ссылкой на информацию, опубликованную в открытых источниках.
В школах Дагестана уже прошли мероприятия в память о полковнике, родившемся в этом регионе России, и на сайтах школ опубликована информация об этих памятных мероприятиях.
Российские военные блогеры сообщают, что Шихабидов был похоронен на Троекуровском кладбище Москвы 5 мая.
В Дагестане в Каспийском лицее № 13 открыли уголок памяти, посвященный Шихабидову, а в Буйнакской школе-интернате № 3 прошли памятные мероприятия для учеников 7-9-х классов.
Российский диктатор Владимир Путин назначил Шихабидова на должность командира дивизии 10 марта.
До полномасштабного вторжения России в Украину Шихабидов участвовал в боевых операциях в Южной Осетии и Сирии.
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