Женщина стала инвалидом после избиения; обвиняемого приговорили к заключению

Вступил в силу приговор суда, согласно которому мужчине, избившему свою сожительницу, назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, сообщил агентству LETA представитель Верховного суда Латвии Карлис Арайс.
Департамент по уголовным делам Сената Верховного суда отказался инициировать кассационное производство по делу, в котором мужчина обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью лица, с которым у него были постоянные интимные отношения.
Таким образом, вступил в силу приговор Курземского окружного суда, согласно которому обвиняемый был приговорен к четырем годам лишения свободы, а также обязан выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 12 750 евро.
Из материалов дела следует, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и руководствуясь гневом, с намерением причинить вред, осознавая вредоносность своих действий и предвидя их последствия, нанес потерпевшей один удар кулаком по голове.
Затем, чтобы заставить ее замолчать, обвиняемый уселся на нее, прижав ее руки коленями, и попытался зажать ей рот.
После этого он вытолкал женщину на лестничную клетку, где продолжил избивать ее, нанося удары ногами, в результате чего потерпевшая получила тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни.
Суд первой инстанции приговорил мужчину к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Однако апелляционный суд, увеличив срок наказания, указал в приговоре, что способ, которым были причинены тяжелые и опасные для жизни повреждения, свидетельствует об особой жестокости, зверстве и цинизме обвиняемого без малейшего сочувствия к боли и страданиям потерпевшей.
Также установлено, что потерпевшая получила постоянные проблемы со здоровьем - ей присвоена третья группа инвалидности.
Кассационную жалобу подал обвиняемый, посчитав, что суд не удостоверился в соответствии фактических обстоятельств предъявленной ему статье Уголовного закона. Кроме того, по его мнению, назначенное наказание было чрезмерно суровым, и суд не обосновал, почему его нельзя было приговорить условно.
В своем решении Сенат указал, что обвиняемый признал свою вину в предъявленном ему обвинении. Таким образом, после проверки материалов дела у суда не возникло сомнений в виновности обвиняемого.
Сенат также отметил, что апелляционный суд оценил характер преступления, нанесенный ущерб, личность обвиняемого и другие обстоятельства дела и пришел к выводу, что нет оснований считать, что он не совершит правонарушений в будущем. Поэтому условный приговор невозможен.
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