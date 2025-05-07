Женщина стала инвалидом после избиения; обвиняемого приговорили к заключению

Департамент по уголовным делам Сената Верховного суда отказался инициировать кассационное производство по делу, в котором мужчина обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью лица, с которым у него были постоянные интимные отношения.

Таким образом, вступил в силу приговор Курземского окружного суда, согласно которому обвиняемый был приговорен к четырем годам лишения свободы, а также обязан выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 12 750 евро.

Из материалов дела следует, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и руководствуясь гневом, с намерением причинить вред, осознавая вредоносность своих действий и предвидя их последствия, нанес потерпевшей один удар кулаком по голове.

Затем, чтобы заставить ее замолчать, обвиняемый уселся на нее, прижав ее руки коленями, и попытался зажать ей рот.

После этого он вытолкал женщину на лестничную клетку, где продолжил избивать ее, нанося удары ногами, в результате чего потерпевшая получила тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни.