Благодаря жителям полиция оштрафовала опасного водителя грузовика

8 апреля этого года Государственная полиция получила информацию от жителей о опасном вождении на Таллинском шоссе вблизи Айнажи. Жители также прислали видеозапись, на которой видно, как водитель грузовика Scania с прицепом выполняет опасный и агрессивный обгон, создавая угрозу ДТП.

На видео зафиксировано, как транспортное средство, движущееся в сторону границы с Эстонией, выполняет обгон, не соблюдая безопасную дистанцию, и едва не сталкивается лоб в лоб с другим грузовиком, двигавшимся навстречу. Действия водителя создавали серьезную угрозу безопасности других участников дорожного движения и мешали нормальному потоку транспорта.

Полиция, проанализировав видео и обстоятельства происшествия, установила регистрационный номер транспортного средства и личность водителя - им оказался мужчина 1968 года рождения.

В связи с инцидентом было возбуждено три административных дела - за агрессивное вождение, за которое был наложен штраф в размере 180 евро, за опасный маневр обгона, за который был наложен штраф в размере 60 евро, и за нарушение пункта 57 Правил дорожного движения, за которое был наложен штраф в размере 55 евро. Общая сумма наложенного штрафа составляет 295 евро.