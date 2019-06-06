Сотрудника полицейского колледжа обвиняют в присвоении пяти тонн топлива

Бюро в ходе следствия выяснило, что за неполные два месяца лицо присвоило более пяти тонн топлива, нанеся таким образом Госполиции материальный ущерб в размере 6400 евро.

Всего за упомянутый период было констатировано более 100 эпизодов преступных деяний.