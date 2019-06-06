Чт, 6.06.2019
В мае медиагруппа TVNET, согласно новейшим данным Gemius, стала ведущей группой интернет-порталов в Латвии, достигнув показателя в 855 тысяч уникальных читателей. Русский TVNET

Сотрудника полицейского колледжа обвиняют в присвоении пяти тонн топлива

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Бюро внутренней безопасности (IDB) призвало прокуратуру привлечь к ответственности сотрудника департамента безопасности Госполиции за незаконное присвоение более пяти тонн дизельного топлива, сообщает агентство LETA.

Бюро в ходе следствия выяснило, что за неполные два месяца лицо присвоило более пяти тонн топлива, нанеся таким образом Госполиции материальный ущерб в размере 6400 евро.

Всего за упомянутый период было констатировано более 100 эпизодов преступных деяний.

Сотрудник колледжа, используя топливные карточки Госполиции, незаконно заполнял дизельным топливом автомобили, непринадлежащие полиции, а также осознанно, в целях наживы подделывал дорожные знаки транспортных средств.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ