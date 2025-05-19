Главное за 19 мая Разговор Трампа и Путина, семья Тиммы готова судиться с Седоковой и последствия "Евровидения"

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Начался намеченный на понедельник телефонный разговор президента США Дональда Трампа с диктатором России Владимиром Путиным, сообщают агентства AP и Reuters.

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​В Румынии завершился подсчет голосов на выборах президента страны. Либеральный мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре. Он уверенно обошел своего оппонента, лидера националистической партии AUR Джордже Симиона.

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У бывшего президента США Джо Байдена диагностирована "агрессивная форма рака простаты", сообщает издание The New York Times.

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После выступления в финале "Евровидения" TVNET+ связался с латвийской группой Tautumeitas, чтобы узнать, как девушки себя чувствуют после окончания мероприятия и что скрывается за самым удивительным элементом их шоу - хвостами.

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На конкурсе "Евровидение" в Швейцарии в этом году, возможно, произошел инцидент с участием Испании. Испанская национальная телекомпания RTVE могла нарушить правила Европейского вещательного союза (EBU), касающиеся политики, сообщают британские таблоиды.

Интересное чтиво:

Имя владельца небольшого кафе-мороженого в Старой Риге, итальянца Дарио Бони, который живет в Латвии уже 10 лет, стало известно широкой публике после того, как Центр государственного языка (VVC) оштрафовал его за недостаточное знание латышского языка. TVNET+ выяснил, какой уровень латышского требуется для разных профессий в сфере бизнеса и за что могут оштрафовать.

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