Главное за 19 мая Разговор Трампа и Путина, семья Тиммы готова судиться с Седоковой и последствия "Евровидения"

Президент США Дональд Трамп дозвонился до Владимира Путина, а семья баскетболиста Яниса Тиммы собирается подавать в суд на певицу Анну Седокову. Дождь разрушил парк песчаных скульптур в Елгаве, а на латвийских рынках появилась клубника. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
В понедельник, 19 мая, в Даугаве было найдено тело утонувшего Яниса Гайлитиса, сообщила в соцсетях сестра супруги погибшего мужчины Лаума.
Марк Пугачев, друг покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, в своем Telegram-канале разместил видеообращение адвоката семьи Маргариты Гавриловой, в которой Анну Седокову призывают отозвать свои высказывания в прессе, которые касаются финансового положения спортсмена. Этим видео после поделились Райтис Тимма и сестра Яниса Лелде Жандецка.
Хотя погода отнюдь не летняя, природа проснулась и процессы идут полным ходом. Мы уже наслаждаемся ревенем, а теперь появилась и и местная латвийская клубника!
В понедельник в Елгаве из-за сильного дождя на нескольких маршрутах задерживаются автобусы и закрыт парк песчаных скульптур, сообщает агентство LETA со ссылкой на самоуправление.
В возрасте 48 лет 18 мая скончался Райво Андерсонс, участник группы Mixeri, сообщает группа в социальных сетях.
За рубежом:
Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии созвонились с президентом США Дональдом Трампом перед запланированным им телефонным разговором с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщил в воскресенье офис премьер-министра Великобритании, пишет AFP.
Начался намеченный на понедельник телефонный разговор президента США Дональда Трампа с диктатором России Владимиром Путиным, сообщают агентства AP и Reuters.
В Румынии завершился подсчет голосов на выборах президента страны. Либеральный мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре. Он уверенно обошел своего оппонента, лидера националистической партии AUR Джордже Симиона.
У бывшего президента США Джо Байдена диагностирована "агрессивная форма рака простаты", сообщает издание The New York Times.
После выступления в финале "Евровидения" TVNET+ связался с латвийской группой Tautumeitas, чтобы узнать, как девушки себя чувствуют после окончания мероприятия и что скрывается за самым удивительным элементом их шоу - хвостами.
На конкурсе "Евровидение" в Швейцарии в этом году, возможно, произошел инцидент с участием Испании. Испанская национальная телекомпания RTVE могла нарушить правила Европейского вещательного союза (EBU), касающиеся политики, сообщают британские таблоиды.
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