Путин заявил, что разговор был откровенным, содержательным и полезным.

"Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня", - заявил российский диктатор.

По его словам, Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

Отметим, что до этого Россия отметала все попытки к миру, либо нарушая договоренности о перемирии, либо выдвигая заведомо нереализуемые требования.

"Я оцениваю беседу высоко. Вопрос в том, чтобы обе стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы компромиссы, которые устроили все стороны. В целом позиция России ясна, главное для нас - устранить причины кризиса", - передает слова Путина портал "Медуза".

Трамп также выступил с заявлением со своей стороны в своей социальной сети Truth Social.

Президент США уверен, что Москва и Киев немедленно приступят к переговорам. Условия якобы будут обсуждаться напрямую между Украиной и Россией, поскольку "только они знают детали, о которых никто другой не осведомлен".

Сам разговор с Путиным Трамп назвал "отличным", и отметил, что Россия заинтересована в торговле с США после окончания конфликта. Лидер США уверен, что Украина может стать крупным бенефициаром международной торговли в процессе восстановления.

Напомним, что Трамп неоднократно заявлял о скором перемирии России и Украины и своей уверенности, что Путин готов к заключению мира. Однако фактологических подтверждений этой уверенности до сих пор не наблюдается.